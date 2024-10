Do konca leta več političnih strank napoveduje nastop na naslednjih volitvah v DZ. Ustanovitev stranke je napovedal poslanec Anže Logar, predsednik DS Marko Lotrič in nekdanji politik Karl Erjavec pa za ustanovitev stranke zbirata podpise. Anketa Dela kaže, da bi med njimi vprašani največ glasov (29,9 odstotka) namenili Logarju, najmanj pa Erjavcu.

Največ vprašanih bi med potencialnimi novimi strankami svoj glas namenilo stranki Anžeta Logarja (29,9 odstotka). Sledijo Vladimir Prebilič (20,9 odstotka), Peter Gregorčič (13,8 odstotka), Pavel Rupar (10,5 odstotka), Marko Lotrič (8,5 odstotka) in Karl Erjavec (7,2 odstotka), kaže anketa Dela.

Največ vprašanih ne bi volilo Karla Erjavca (83 odstotkov), sledijo Pavel Rupar (71,5 odstotka), Anže Logar (58,1 odstotka), Vladimir Prebilič (57,3 odstotka), Peter Gregorčič (50,6 odstotka) in Marko Lotrič (47,8 odstotka).

Logar je ob izstopu iz SDS ustanovitev stranke napovedal do konca leta, do tedaj pa bo v DZ deloval kot nepovezan poslanec. Erjavec, ki je svojo ožjo ekipo že oblikoval, je prepričan, da jim bo podpise za ustanovitev stranke uspelo zbrati precej hitro, ustanovni kongres stranke pa napoveduje v drugi polovici mandata. Podpise za ustanovitev stranke zbira tudi Lotrič, ki ustanovni kongres stranke napoveduje do konca tega oziroma v začetku naslednjega leta.

Rupar je svojo stranko Glas upokojencev ustanovil že januarja. Nasprotno pa Prebilič, ki je bil junija na listi Vesne izvoljen za evropskega poslanca, ustanovitve svoje stranke ni napovedal, se pa o tem ugiba v nekaterih medijih.

Vprašanje, ali se bo Karl Erjavec vrnil na politični parket, še ostaja neodgovorjeno. Foto: STA ,

Bo nova vodja SLS Tina Bregant?

Na evropskih volitvah je kot nosilec liste SLS kandidiral tudi Peter Gregorčič, ki sicer ni član stranke. Po sporu v stranki zaradi volilnega rezultata, s katerim se je Gregorčiču stolček evropskega poslanca za las izmuznil, pa danes časnik Večer poroča, da je Gregorčič svojo pot s SLS zaključil, o morebitnih nadaljnjih korakih na političnem parketu pa bo še razmislil. Medtem nekateri v stranki ocenjujejo, da bi morali prevetriti vodstvo stranke, nova kandidatka za vodjo stranke pa bi lahko po poročanju Večera postala ljubljanska mestna svetnica Tina Bregant, ki prav tako ni članica stranke.

Anketirance so na Delu vprašali tudi, kateremu politiku zaupajo ali ne. Že navedenim so dodali tudi predsednika vlade Roberta Goloba in prvaka opozicije Janeza Janšo. Največ nezaupanja je požel Karl Erjavec (69,4 odstotka), sledi Pavel Rupar (59,5 odstotka), nato pa Janša, ki mu ne zaupa 58,9 odstotka vprašanih in Golob (50,5 odstotka). Sledijo Anže Logar (43,1 odstotka), Peter Gregorčič (31 odstotkov), Marko Lotrič (29,1 odstotka) in Vladimir Prebilič, ki mu ne zaupa 27,6 odstotka vprašanih.

Največ vprašanih zaupa Janezu Janši (22,7), sledijo Anže Logar (20 odstotkov), Vladimir Prebilič (19,1 odstotka), Robert Golob (17 odstotkov), Peter Gregorčič (13,4 odstotka), Pavel Rupar (8,3 odstotka), Marko Lotrič (5,7 odstotka), najmanj vprašanih pa zaupa Karlu Erjavcu (3,9 odstotka).

Kdo bo na račun novih največ izgubil?

Anketirane so vprašali tudi, katero stranko so volili na zadnjih parlamentarnih volitvah, in podatke o zaupanju politikom križali z volilnimi preferencami. Pokazalo se je, da Anže Logar podporo črpa iz bazena volivcev NSi (52 odstotkov) in SDS (43 odstotkov). Vladimir Prebilič bi podporo zajemal predvsem pri tistih, ki so leta 2022 volili SD, Gibanje Svoboda in NSi. Gregorčiču in Ruparju so naklonjeni večinoma volivci NSi in SDS, Lotrič pa bi zajemal predvsem v bazenu SDS, še navaja časnik.

Anketo je za Delo izvedel Inštitut za raziskovanje trga in medijev Mediana med 14. in 15. oktobrom na vzorcu 529 vprašanih.