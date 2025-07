Borut Dolanc je pred dvema letoma za le 115 tisoč evrov oziroma 2.300 evrov na kvadratni meter kupil apartma v središču Kranjske Gore. Lastnica 50 kvadratnih metrov velike nepremičnine je njegova žena Darja Dolanc. Portal Necezurirano opozarja na vrsto nenavadnosti pri tem poslu.

Preden je Dolanc postal generalni sekretar stranke SDS, je bil med drugim od leta 2007 direktor podjetja Domexa, hčerinskega podjetja državnega Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH), ki je leta 2011 kupilo nepremičnino v Kranjski Gori. Nato je Dolanc postal direktor podjetja Spekter, ki je od konca leta 2012 lastnik Domexa. Podjetje Spekter je sicer od leta 2017 v lastni republiškega Stanovanjskega sklada in je torej v posredni lasti države.

Apartma na luksuzni lokaciji

Preden je apartma prišel v roke Dolanceve žene, je bil njegov lastnik podjetnik Robert Ahac iz Trbovelj, ki velja za enega največjih donatorjev stranke SDS. Ta je stanovanje leta 2020 kupil od podjetja Spekter iz Trbovelj, ki ga je, kot že rečeno, več let vodil Dolanc.

Kot opozorijo na portalu Necenzurirano, je po javno dostopnih informacijah podjetje Ahac za apartma plačalo 118 tisoč evrov oziroma nekaj več kot 2.300 tisoč evrov na kvadratni meter. Gre za nenavadno nizek znesek, glede na to, da so se prodajne cene stanovanj takrat v Kranjski Gori gibale med 2.800 in 3.700 evri na kvadratni meter.

Zanimivo je, da je za še nižjo ceno podjetje Ahac maja 2023 apartma prodalo zakoncema Dolanc, in to kljub temu, da cene nepremičnin vztrajno rastejo. Za kvadratni meter je bilo treba v Kranjski Gori pred dvema letoma odšteti med 3.800 in 5.500 evri, kar je precej več, kot sta za apartma plačala zakonca Dolanc.