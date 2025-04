Po slabi sezoni Real Madrida, katerega navijači so navajeni osvajanja lovorik, je vse več namigovanj, da se bo Carlo Ancelotti, ki ima pogodbo do leta 2026, po koncu sezone poslovil od Madrida. Real je letos v ligi prvakov izpadel v četrtfinalu, poleg tega je izgubil v finalu pokalnega tekmovanja, obstaja pa tudi velika verjetnost, da bo ostal brez naslova v la ligi, kjer zaostaja za vodilno Barcelono.

Pred dnevi se je tako že pisalo, da se bo 65-letni Ancelotti poslovil od Reala in prevzel vodenje brazilske nogometne izbrane vrste, ki si je Italijana že dlje časa želela na mestu selektorja. Pogovori naj bi prišli že tako daleč, da sta se Ancelotti in brazilska nogometna zveza že dogovorila glede pogodbe, a se je zdaj vse skupaj zaustavilo. "Ancelotti je v torek odletel v London, da bi podpisal pogodbo z brazilsko nogometno zvezo. Tega sicer ni storil, so pa agenti, zadolženi za posel, pričakovali, da bo Ancelotti to storil danes v Madridu. Vendar iz tega ne bo nič, ker jim je Ancelotti povedal, da ponudbe vseeno ne bo sprejel," poroča Marca. Ancelotti naj bi ob tem osebno poklical Ednalda Rodriguesa, predsednika zveze, in se mu zahvalil za ponudbo. Brazilci naj bi si ob tem želeli, da bi Ancelotti reprezentanco prevzel že junija, a bi ta ob klavzulah ob pogodbi to mesto nastopil šele avgusta.

