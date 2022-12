Po strelskih vajah Angležev se obeta velika četrtfinalna poslastica

Na današnji drugi tekmi osmine finala svetovnega prvenstva v Katarju je Anglija še enkrat več dokazala, zakaj je ena najbolj učinkovitih reprezentanci na prvenstvu, in s 3:0 (2:0) odpravila afriškega prvaka Senegal. Angleži se bodo v poslastici v sobotnem četrtfinalu pomerili z nogometaši Francije, ki so na prvi današnji tekmi s 3:1 (1:0) ugnali Poljsko in tako še upajo na ubranitev naslova iz leta 2018.

SP 2022 v Katarju, 15. tekmovalni dan, osmina finala:

Angleži razorožili Senegal

Večerni termin je bil v Katarju rezerviran za leve. Trije levi iz Anglije so se namreč pomerili z gostoljubnimi levi iz Senegala. Takšni so vzdevki njunih nogometnih reprezentanc, ki sta se pomerili za četrtfinale. Na koncu so se zanesljive zmage s 3:0 veselili Angleži, s tem pa so niz neporaženosti proti afriškim ekipam podaljšali na osem tekem.

Na stadionu Al Bayt so bili po začetnem jalovem pritisku Angležev, v 23. minuti v kazenskem prostoru Anglije nevarni Senegalci. S strelom je poskusil Ismaila Sarr, njegov poskus pa je ob tem zletel čez gol Angležev. Senegalci so po strelu zahtevali tudi enajstmetrovko, saj je v kazenskem prostoru Anglije z roko igral John Stones, a je sodnik po posredovanju tehnologije VAR zamahnil z roko. Sarr se je nekaj minut kasneje spet znašel pred vrati Anglije, a se je z odličnim posredovanjem izkazal Jordan Pickford.

Harry Kane je dosegel svoj prvi gol na mundialu. Foto: Reuters

Zatem pa so na svoj račun prišli Angleži. V 39. minuti so nogometaši iz Otoka krenili odločno krenili v napad, Jude Bellingham je z izjemno podajo v kazenskem prostoru našel Jordana Hendersona, ta pa je z natančnim strelom zadel za 1:0. Ob koncu prvega polčasa pa je sledil še en protinapad s strani Angležev, ki ga je v tretji minuti sodnikovega dodatka po podaji Phila Fodena kronal kapetan Harry Kane, ki je dosegel svoj prvi gol na tem svetovnem prvenstvu. Kane je s tem tudi dokončno potrdil, da so njegove bolečine v gležnju, posledice dvoboja z Iranom, že preteklost. 29-letnemu Kanu zdaj le še zadetek manjka, da bi postal najboljši strelec v zgodovini angleške reprezentance. Trenutno je pri 52 zadetkov, rekorder Wayne Rooney pa jih je dosegel 53, zadnjega leta 2016.

Tudi v drugem polčasu se je nadaljevala premoč Angležev, v 57. minuti pa je sledil nov zadetek v mreži Senegala. Po drugi podaji Fodena na tekmi se je povsem sam v kazenskem prostoru znašel Bukayo Saka, ki se je podpisal pod svoj tretji gol na tem prvenstvu, s tem pa je postavil tudi končni izid tekme. Angleži tudi na tej tekmi zaradi sicer nepojasnjene družinske zadeve niso mogli računati na Raheema Sterlinga.

Kaj bi šele bilo, če bi imel Senegal tudi Maneja

Lahko Senegal ponovi podvig iz leta 2002 in se znova zavihti med osem najboljših na SP? Foto: Reuters Senegal je afriški prvak, na poti do SP 2022 pa je izločil tudi Mohameda Salaha, zvezdnika Egipta in afriškega nogometa, dobro znanega angleškim navijačem, saj si služi kruh pri Liverpoolu. Senegalci imajo smolo, saj na SP nastopajo brez poškodovanega Sadia Maneja, dolgoletnega asa Liverpoola. Z njim bi bili zagotovo še močnejši na tem prvenstvu, morda bi osvojili tudi prvo mesto v skupini A. Poškodovanega Maneja nadomešča napadalec Watforda Ismaila Sarr, Angleži pa zelo dobro poznajo dvojec Chelseaja, ki ga sestavljata kapetan Kalidou Koulibaly in vratar Edouard Mendy.

V angleškem taboru ni več Bena Whita, ki je reprezentančni kamp zapustil zaradi osebnih razlogov in se ne bo več vračal v Katar. Senegal na prvi tekmi izločilnega dela ne bo smel računati na kaznovanega Idrisso Gano Gueyeja, zaradi poškodbe gležnja pa bo skoraj zagotovo manjkal Cheikhou Kouyate.

Senegalu je lahko v slabo tolažbo podatek, kako so afriški predstavniki na zadnjih devetih nastopih v izločilnih delih na svetovnih prvenstvih proti reprezentancam iz Evrope ostali praznih rok kar osemkrat. Edino izjemo predstavlja prav Senegal, ki je pred 20 leti v osmini finala premagal Švedsko.

Francija še upa na ponovitev naslova

Na prvi današnji tekmi osmine finala je branilka naslova Francija na stadionu Al Tumama v Dohi na koncu suvereno in na krilih novega rekorderja Oliviera Girouda in Kyliana Mbappeja s 3:1 (1:0) ugnala Poljsko in se razveselila napredovanja v četrtfinale, še na osmi medsebojni tekmi proti Poljski pa so Les Bleus ostali brez poraza. Francozi tako še naprej upajo na ponovitev podviga Brazilcev iz leta 1962, ki so kot zadnji na svetu ubranili svetovni naslov. Poljaki, ki so si prvič po 36 letih zagotovili nastop v izločilnem delu, pa odhajajo domov. Konec prvenstva je tako tudi za prvega poljskega nogometnega zvezdnika Roberta Lewandowskega, ki pa je uresničil svoj cilj, saj se je na tem turnirju prvič vpisal med strelce na svetovnem prvenstvu, podpisal se je pod dva zadetka, enega tudi danes, pri 34 letih pa je verjetno nastopil na svojem zadnjem mundialu.

Aktualni svetovni prvaki so že pred tekmo osmine finala v bogati arabski državici storili nekaj, kar ni uspelo trem svetovnim prvakom pred njimi. Prekinili so nevsakdanji niz, ki je presenečal svetovno javnost vse od leta 2010. Od takrat naprej so namreč svetovni prvaki na naslednjih tekmovanjih doživljali šoke in razočaranja. Italijani, prvaki SP 2006, so izpadli v skupinskem delu SP 2010, Španci, prvaki SP 2010, so izpadli v skupinskem delu SP 2014, podobno pa se je godilo tudi Nemcem, prvakom SP 2014, ki so zapustili SP 2018 že po treh tekmah.

Olivier Giroud je dosegel svoj 52. gol v dresu Francije. Foto: Reuters

Rekord Girouda in nova dva zadetka Mbappeja

Prvi so si veliko priložnost na tekmi osmine finala priigrali nogometaši Francije, potem ko je v 30. minuti po izjemnem predložku pred poljskim golom slabo odreagiral Olivier Giroud in žogo poslal mimo praznih vrat. Zatem so zapretili tudi Poljaki. V 38. minuti se je po močnem strelu Piotra Zielinskega s posredovanjem izkazal Hugo Lloris, ki je zatem prišel še do odbite žoge, a je bila francoska obramba dvakrat na mestu z izbijanjem žoge. Lloris je sicer na tej tekmi izenačil rekord Liliana Thurama in zbral 142. nastop za reprezentanco.

V precej izenačenem prvem polčasu so Francozi nato v zaključku le strli odpor Poljakov. V 44. minuti je po podaji Kyliana Mbappeja znotraj kazenskega prostora s strelom v desni spodnji kot vrat Poljakov zadel Giroud, ki se je tako svojim soigralcem odkupil za prej zapravljeno priložnost. 36-letni Francoz pa je s svojim 52. zadetkom v dresu Francije postal najboljši strelec francoske reprezentance v zgodovini. S tem je prehitel Thierryja Henryja, ki je za Les Bleus dosegel 51 golov, v Katarju pa je kot pomočnik belgijskega selektorja doživel potop in se poslovil že po skupinskem delu.

Olivier Giroud in Kylian Mbappe sta zrežirala visoko zmago Francije. Foto: Reuters

Po francoskem vodstvu so že v sodnikovem podaljšku poskusili še Poljaki, a je strel Jakuba Kaminskega blokirala francoska obramba, žoga pa je za las zletela mimo vrat Llorisa, ki si je po tem poskusu Poljakov privoščil še manjšo napako, a se je vse srečno končalo za izbrano vrsto Francije.

V drugem delu drugega polčasa so Poljaki vse sile usmerili v napad, kar so v 74. minuti izkoristili Francozi. Po protinapadu branilcev naslova je Ousmane Dembele žogo podal na rob kazenskega prostora do Kyliana Mbappeja, ki je imel veliko prostora za zaključek, z natančnim strelom pa je premagal Wojciecha Szczesnyja in zadel za vodstvo Francije z 2:0. A tu se zvezdnik PSG ni ustavil. V 90. minuti je z natančnim strelom še drugič na tekmi zatresel mrežo Poljakov in potrdil napredovanje svoje ekipe. Za 23-letnega Francoza sta bila to še četrti in peti zadetek na tem prvenstvu. Mladi zvezdnik je pri 23 letih v državnem dresu dosegel že dva zadetka več (33) kot najverjetneje njegov bodoči selektor Zinedine Zidane v celotni karieri (31).

Robert Lewandowski se je od prvenstva poslovil s svojim drugim zadetkom. Foto: Reuters

Ko je že kazalo, da se bo tekma zaključila z zmago Francije s 3:0, pa je že globoko v sodnikovem dodatku v kazenskem prostoru Francije Dayot Upamecano ob strelu Poljakov igral z roko, sodnik pa je po ogledu posnetka pokazal na najstrožjo kazen. Odgovornost je prevzel Lewandowski, ki je na tem prvenstvu že zgrešil en strel z enajstih metrov, tudi tokrat mu je Lloris prvi strel najprej ubranil, a se je ob tem prehitro pognal z golove črte, zato je imel poljski zvezdnik na voljo še en strel z bele točke. Tega je nato vendarle izkoristil in zadel za končnih 1:3. Branilci naslova Francozi niso izgubili tekme v osmini finala, odkar so jo uvedli leta 1986.