Obeta se revolucija. Fifa se odloča med tremi idejami!

Ko je Mednarodna nogometna zveza (Fifa) pred slabimi šestimi leti potrdila, da bo na naslednjem svetovnem prvenstvu, ki ga bodo leta 2026 gostile ZDA, Kanada in Mehika, namesto ''standardnih'' 32 nastopilo kar 48 reprezentanc, se je napovedoval nov tekmovalni sistem. Na SP 2026 naj bi zaživelo 16 skupin s po tremi ekipami. Navijači so se ustrašili, da bo s tem konec izjemno razburljivih zadnjih krogov skupinskega dela s štirimi reprezentancami, ki so navduševali tudi letos v Katarju. Njihove želje bodo morda uslišane, saj Fifa še ni dokončno potrdila tekmovalnega sistema. O njem bo odločala prihodnje leto, na mizi pa so se znašle kar tri ideje.

O tem, da še ni sprejet tekmovalni ustroj, ki bo spremljal prihodnje svetovno prvenstvo v nogometu, je spregovoril Arsene Wenger. Sloviti Francoz, ki je v nogometu pustil največji pečat kot dolgoletni uspešni trener londonskega Arsenala, je v zadnjem obdobju direktor Fife za razvoj nogometa. Njegova naloga je zelo odgovorna, saj odloča o novostih, neposredno povezanih z največjim nogometnim tekmovanjem na svetu.

Konec dramatičnih tretjih tekem v skupini?

Štirikratni svetovni prvaki Nemci so bili v zadnjem krogu skupinskega dela po prvem polčasu udeleženci osmine finala, nato pa jim je načrte prekrižala Japonska z zmago nad Španijo. Foto: Reuters Dejstvo je, da letos v Katarju še zadnjič poteka svetovno prvenstvo z 32 udeleženci. Globalizacija nogometa in želja po še večjem številu spektaklov, s tem pa tudi zaslužkov, je Fifo popeljala do odločitve, da bo na naslednjem mundialu število udeležencev povečano za kar tretjino. Tako bo leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki nastopilo kar 48 izbranih vrst. Od tega bo vsaka tretja iz Evrope. Slovenija se bo tako poskušala v kvalifikacijah prebiti med 16 evropskih udeleženk in po več kot poldrugem desetletju znova okusiti čare druženja s svetovno nogometno elito.

Poraja pa se vprašanje, v kakšnem formatu bo potekalo prihodnje svetovno prvenstvo. Sprva je bilo napovedano, da bo 48 reprezentanc razdeljenih v 16 skupin s po tremi udeleženci, a to idejo zaradi številnih pomislekov kritizira vedno več ljudi. Ne le, da bi postala sporna drama na tretji tekmi v skupini, na kateri bi obračunala dva tekmeca, medtem ko bi tretji udeleženec skupine že odigral svoje, tako da bi se lahko na zadnji tekmi skupinskega dela tekmeca dogovarjala, nogometna javnost bi obenem ostala še brez prvovrstne zabave, ki jo v tradicionalnih skupinah s štirimi udeleženci ponuja tretji krog, ko se zadnji tekmi igrata vzporedno.

Mehika je po dramatičnem razpletu v zadnjem krogu skupinskega dela za las zaostala za Poljsko. Foto: Reuters

Kako dramatično je lahko vse skupaj, je pokazal letošnji turnir v Katarju, kjer ni manjkalo preobratov. Najbolj slikovito jih je opisalo sosledje nepredvidljivih dogodkov v skupini E, kjer so se prav vse štiri reprezentance – Japonska, Španija, Nemčija in Kostarika – v zadnjem krogu sprehajale na robu evforije in razočaranja vse do zadnjih minut, tako da je bilo razburljivo do konca.

Odločitev bo verjetno sprejeta prihodnje leto

Arsene Wenger je potrdil, da se Fifa odloča med tremi možnostmi za tekmovalni sistem na SP 2026. Foto: Reuters Če bi na SP 2026 zaživel format s skupinami s tremi udeleženci, tega ne bi bilo več. Problematika je šla tako daleč, da je Fifa razmišljala celo o novostih, da bi se ali po remijih v skupinskem delu izvajali kazenski streli ali pa celo že pred začetkom dvobojev.

Zato so ljubitelji nogometa z olajšanjem sprejeli pojasnilo Wengerja, da Fifa še razmišlja o končnem tekmovalnem ustroju SP 2026 ter da model s 16 skupinami sploh še ni sprejet. "Nismo še sprejeli končne odločitve, a razmišljamo o tem, kaj bi bilo najboljše. Odločitev bo, kot kaže, sprejeta prihodnje leto," je napovedal 73-letni Francoz, ki je vodil topničarje med letoma 1996 in 2018, nato pa zapustil vroči trenerski stolček.

Predstavil je tri ideje, ki bi jih lahko Fifa sprejela v obzir. Po prvi bi 48 udeležencev na SP 2026 razdelili v 16 skupin, dve najboljši izbrani vrsti pa bi napredovali v izločilni del (1/16 finala). Število tekem na celotnem turnirju bi se z zdajšnjih 64 povečalo na 80. Po drugi bi 48 ekip razdelili v 12 skupin s štirimi ekipami, v 1/16 finala pa bi napredovali dve najboljši ekipi v skupini ter še osem najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc. Če bi sprejeli to idejo, bi število odigranih tekem prvič v zgodovini svetovnih prvenstev preseglo stotico! Podobno bi bilo tudi, če bi 48 udeležencev razdelili na pol, iz vsake pa bi sestavili šest skupin s po štirimi udeleženci (takšen model ima na zadnjih izvedbah Euro), nato pa bi se zmagovalca obeh polovic pomerila za svetovni naslov v velikem finalu.

Naslednji mundial bo potekal na velikih stadionih v Mehiki, ZDA in Kanadi. Prvič v zgodovini se bo za naslov potegovalo kar 48 ekip. Foto: Guliverimage

Ponujajo se torej tri možnosti, končni odgovor pa naj bi krovna svetovna nogometna organizacija sporočila prihodnje leto.