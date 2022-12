Angleški zvezdnik po grozljivi izkušnji njegove družine zapustil SP v Katarju

Navijači angleške nogometne reprezentance so v nedeljo na dvoboju osmine finala svetovnega prvenstva pogrešali Raheema Sterlinga. Napadalec Chelseaja je zapustil Katar in se odpravil v London, kjer so oboroženi roparji vlomili v njegov dom in mu odtujili številne dragocenosti. Rop so izvedli ravno v trenutku, ko so bili v hiši njegova partnerka Paige Milian in otroci.

Napadalec Chelseaja je na tem SP prispeval zadetek in podajo. Foto: Reuters Bogati nogometaši so vse pogosteje tarče organiziranih roparskih tolp. Konec tedna so nepridipravi vlomili in oropali dom angleškega reprezentanta Raheema Sterlinga. 27-letni napadalec Chelseaja zastopa barve domovine na svetovnem prvenstvu v Katarju, a njegova hiša v Londonu vseeno ni samevala. Ko so oboroženi roparji odnašali dragocenosti, teh pa po poročanju otoških medijev ni bilo malo, so bili doma njegova partnerka Paige Milian in otroci.

Pretreseni angleški reprezentant je v dogovoru s strokovnim vodstvom reprezentance zapustil Katar in se odpravil v London. Želel se je vrniti domov in biti v stresnih trenutkih v oporo najbližjim.

Southgate: Družina je na prvem mestu

Selektor Gareth Southgate ne bo pritiskal na 27-letnega zvezdnika z vrnitvijo v Katar. Foto: Reuters Njegovi reprezentančni soigralci so v osmini finala SP 2022 nadigrali Senegal (3:0) in se uvrstili v četrtfinale, kjer jih v soboto (10. december) zvečer čaka spektakularni spopad s Francijo. Angleški selektor Gareth Southgate še ne ve, ali bo lahko na tekmi proti svetovnim prvakom računal tudi na pomoč krilnega napadalca Chelseaja, ki je na tekmovanju v Katarju zbral dva nastopa ter prispeval zadetek in podajo.

''Nanj ne bomo pritiskali z vrnitvijo. Naj si vzame toliko časa, kolikor ga potrebuje. V tem trenutku je najbolj pomembno, da je s svojo družino,'' angleški strateg podpira vrnitev Sterlinga k svoji družini. ''Ne vem, kdaj se bo vrnil. Nočemo ga obremenjevati. Nogomet včasih le ni najpomembnejša stvar na svetu, družina je na prvem mestu,'' je dal Southgate vedeti, da bo o tem, kdaj bi bil lahko najbolj primeren trenutek za vrnitev na prizorišče SP v Katarju, odločil Sterling.