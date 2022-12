Francoski zvezi grozi kazen, plačal bo Mbappe

Nogometaši Francije so se po zmagi nad Poljsko v osmini finala (3:1) gladko uvrstili v četrtfinale. Eden od junakov srečanja na stadionu Al Thumama v Katarju je bil napadalec PSG in francoske reprezentance Kylian Mbappe, ki je dvakrat zatresel poljsko mrežo in v 44. minuti podal Olivierju Giroudu za vodstvo z 1:0. Odrešilni gol za Poljake je dosegel Robert Lewandowski.

Mbappe je s petimi zadetki zdaj prvi strelec svetovnega prvenstva v Katarju, drugo mesto s tremi goli zaseda argentinski nogometni virtuoz Lionel Messi.

Foto: Guliverimage

"To svetovno prvenstvo je prvenstvo mojih sanj. Zelo srečni smo, da se naša pustolovščina nadaljuje," se je po nedeljski zmagi proti Poljski smejalo Mbappeju, ki se je v pogovoru z mediji dotaknil še ene teme.

Mbappe je z devetim golom na svetovnih prvenstvih pred dopolnjenim 24 letom prehitel Peleja, ki jih je do te starosti dosegel osem:

Kylian Mbappe passes Pele for most World Cup goals scored by a men's player before turning 24 years old (8) 😮👏 pic.twitter.com/uJLZDH6LWO — ESPN FC (@ESPNFC) December 4, 2022

"Bilo je veliko vprašanj o tem, zakaj se nisem pojavljal na novinarskih konferencah. Nič nimam proti novinarjem, imam pa potrebo po tem, da se osredotočim na tekmo in svojo igro. Ko se želim na nekaj osredotočiti, moram to storiti stoodstotno in ne izgubljati energije nekje drugje," je dejal Mbappe.

Foto: Reuters

RMC poroča, da bo odločitev Mbappeja, da se ne pogovarja z novinarji, francosko nogometno zvezo udarila po žepu, saj je to v nasprotju s pravili Mednarodne nogometne zveze (Fifa), a bo, kot kaže, Mbappe kazen prevzel na svoja pleča.

"Jaz bom poravnal kazen. Zveza ne sme plačevati za odločitev, ki sem jo sam sprejel," je sklenil Mbappe.