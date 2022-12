Solze, ki so obkrožile svet: poljski vratar tolaži sina #video

Prizor, v katerem poljski vratar Wojciech Szczesny tolaži svojega štiriletnega sina Liama po porazu proti Franciji in mu briše solze, je eden najbolj čustvenih tega prvenstva.

Poljski vratar Szczesny, ki sicer brani mrežo italijanskega Juventusa, je bil eden od junakov srečanja z Argentino. Najprej je v 33. minuti ubranil strel Angela Di Marie, na pravem mestu je bil tudi ob poskusu Juliana Alvareza nekaj minut pozneje, uspešen pa je bil tudi v 39. minuti, ko je ubranil strel Lionela Messija z enajstmetrovke.

Prav ta obramba se je na koncu izkazala kot odločilna glede napredovanja Poljske v skupini. Zaradi boljše razlike v golih je v skupini C v osmino finala napredovala Poljska, ki je v 3. krogu skupinskega dela z 0:2 izgubila proti Argentini, in ne Mehika, ki je z 2:1 premagala Savdsko Arabijo.

Poljski vratar Szczesny je po tekmi z Argentino v pogovoru z mediji razkril, da je bil tako prepričan o tem, da sodnik Danny Makkelie Argentini ne bo dosodil enajstmetrovke, da je v času, ko se je sodnik mudil pred zaslonom za VAR in preverjal vse zorne kote dogajanja pred golom, Messiju dejal, da stavi sto evrov, da sodnik ne bo določil kazenskega strela.

"Pred enajstmetrovko sva na kratko govorila. Rekel sem mu, da stavim sto evrov, da mu je sodnik ne bo dosodil," je Szczesny razkril v pogovoru za televizijo TV2.

Wojciech Szczęsny tells @tv2sport he bet Lionel Messi €100 the penalty wouldn’t be given and he will “probably be banned” for admitting this.😂 pic.twitter.com/VFBap9xPLy