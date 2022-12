Po ponedeljkovi tekmi med Brazilijo in Južno Korejo je pred stadionom 974 prišlo do incidenta. Nekdanji nogometni zvezdnik Samuel Eto'o je lovil in grozil alžirskemu youtuberju in ga na koncu celo brcnil ter mu uničil kamero.

Alžirski vloger Said Mamouni, ki na portalu YouTube pod imenom sadouni SM objavlja vloge s svetovnega prvenstva v Katarju, je pred stadionom 974 pristopil do Samuela Eto'oja in ga začel spraševati o kvalifikacijski tekmi med Kamerunom in Alžirijo. Nekdanji dolgoletni napadalec Barcelone in kamerunske reprezentance je danes predsednik kamerunske nogometne zveze. Po tekmi Brazilija - Južna Koreja pa je pred stadionom delil avtograme. In tam je s kamero do njega pristopil tudi Said Mamouni.

Eto'oju vprašanja o tekmi, ki je pred meseci dvignila veliko prahu, saj so Alžirci Kamerunce obtoževali, da so podkupili sodnike, niso bila niti najmanj všeč. Incident so posnele kamere enega od ameriških špansko govorečih medijev. Končal se je z brco nekdanjega kamerunskega nogometaša. Alžirec je incident prijavil katarski policiji.

[VIDEO] Samuel Eto’o golpea peligrosamente a una persona al final del partido entre Brasil y Corea https://t.co/smWcShJBYE pic.twitter.com/aXacvIHIdM — La Opinión (@LaOpinionLA) December 6, 2022

"Eto'o mi je uničil kamero in mikrofon, udaril me je v brado," je v videu, ki ga je posnel na policijski postaji in objavil na YouTubu, sporočil napadeni Alžirec. Z zgornjega posnetka je razvidno, da je res prejel močan udarec. "Udaril me je, ker sem ga vprašal o Gassami." Bakary Papa Gassama je gambijski sodnik, ki je sodil na tekmi med Kamerunom in Alžirijo in naj bi bil po mnenju Alžircev podkupljen. Fifa je zavrnila alžirsko prošnjo za ponovitev kvalifikacijske tekme in Alžirija je tako ostala brez nastopa v Katarju.