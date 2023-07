Dokazala je, da je slavni nogometaš njen oče, zdaj zahteva preživnino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni kamerunski nogometaš Samuel Eto'o, ki je med drugim igral za Barcelono, Inter in Chelsea, se je znova znašel v medijih, a tokrat ne zaradi športnih uspehov, temveč zaradi družinske drame.

Toži ga Erika do Rosario Neves, 22-letnica, ki jo je sodišče leta 2022 po testu očetovstva priznalo kot Eto'ojevo hči in ji prisodilo okoli 90 tisoč evrov zapadle preživnine.

Eto'o tega zneska nikoli ni plačal, zato ga dekle, ki je ni nikoli javno priznal za hčerko, zdaj toži in zanj zahteva leto dni zapora. "Ona se težko preživlja, on pa živi v luksuzu," je za seviljski medij Diario de Sevilla dejal dekletov odvetnik in izpostavil, da je bil nogometaš v preteklosti že obsojen zaradi neplačevanja preživnine drugi zunajzakonski hčerki.

Erika do Rosario Neves in njena mama Adileusa Foto: Profimedia/Solarpix.com

Erika se je rodila leta 1999 v Madridu po Eto'ojevi kratki avanturi z njeno mamo Adileuso do Rosario Neves. Ta trdi, da je Eto'o po tem, ko je izvedel za nosečnost, nasprotoval temu, da bi obdržala otroka, češ da skuša s tem le zaslužiti.

Eto'o se je leta 2007 poročil s svojim dolgoletnim dekletom Georgette, s katero ima dva otroka, štiri pa ima iz drugih razmerij oziroma avantur.

