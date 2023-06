Zapustil Real Madrid in z 19 let starejšo ženo postal spletni vplivnež

Sergio Carrallo je pred leti igral za sloviti Real Madrid in je tudi v španskem nogometu veljal za zelo perspektivnega igralca, ki bi si lahko zgradil dobro kariero. A njegov prehod iz mladinskega v profesionalni pogon ni potekal ravno gladko, tako da Carallo danes ni poznano ime v nogometnem svetu, saj se je Španec odločil, da pri 18 letih zapusti nogometne vode, potem ko je tudi že zaigral za tretjo ekipo belih baletnikov.

Ko je leta 2012 prestopil v Real iz Madrida, so poznavalci zaradi njegovega talenta predvidevali, da utegne postati zvezda, a njegova kariera je zavila v drugačno smer. Carrallo danes vseeno živi življenje milijonarja, delno tudi zaradi svoje žene, 47-letne Caroline Stanbury, ki je od njega starejša 19 let.

Caroline Stanbury je resničnostna zvezda in televizijska osebnost, v Dubaju pa živi z 19 let mlajšim izbrancem. Foto: Guliverimage

Caroline prihaja iz premožne družine

Carolinina družina velja za eno najbogatejših v Veliki Britaniji, preden pa je Stanburyjeva spoznala Sergia, je bila 15 let poročena s turškim naftnim trgovcem Cemom Habibom, s katerim sta se ločila leta 2019, skupaj pa imata tri otroke: hčerko Yasmine ter dvojčka Zaca in Aarona. V Angliji je Caroline znana igralka in televizijska osebnost, zaigrala pa je tudi v številnih serijah, poroča Jutarnji.

Spoznala sta se v ZDA

S Sergiem Carrallom sta se spoznala med njegovim študijem v ZDA, od takrat pa sta nerazdružljiva. Poleg tega Carrallo tudi zaradi Caroline, s katero sta se poročila leta 2021, živi kot šejk, čeprav z nogometom ni zaslužil večjih vsot denarja. V Španijo se Carrallo po študiju ni več vrnil, za stalno pa sta se z ženo preselila v Dubaj, kjer živita razkošno življenje in, kot pravita sama, uživata v družbi drug drugega, kljub njuni starostni razliki, ki je šla dolgo v nos tudi Carrallovim staršem. Na družbenih omrežjih redno objavljata skupne fotografije, luksuzne avtomobile, obiskujeta eksotične destinacije in nosita oblačila prestižnih znamk.

"Odkar sva se spoznala, sva nerazdružljiva. Sva sorodni duši. Oče mi je rekel, da mi bo dal ves denar tega sveta, če se razideva, mama pa je začela jokati, ko je izvedela za najino razmerje. Na koncu sta jo spoznala in zdaj jo imata rada kot lastno hčerko," je Sergio povedal za Mundo Deportivo.

Caroline utišala govorice, da je Sergio z njo le zaradi finančnih prednosti

Lani je premiero doživela serija The Real Housewives of Dubai, v kateri je nastopala tudi Stanburyjeva, par pa se ukvarja tudi z vplivništvom in dela na lastnem projektu The Carrallos home, saj v Dubaju gradita svojo sanjsko hišo. Še pred prihodom novega družinskega člana se nameravata preseliti v novo domovanje.

Caroline je naslovila tudi govorice, da je Sergio z njo le zaradi finančne varnosti in udobja. "Lahko bi imel veliko lažje življenje, kot da bi bil samo z mano, to vam lahko zagotovim," je lani povedala za Page Six. "Z menoj je zelo težko živeti, ker sem zelo zahtevna ženska, in če Sergio ne bi želel biti tukaj, Sergia ne bi bilo tukaj," je še dodala.

