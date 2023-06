Družino Obama ujeli med dopustom v Grčiji #foto #video

Nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo so z ženo Michelle ter hčerkama Malio in Sasho opazili v okolice Akropole v Atenah, kjer so si privoščili ogled znamenitega templja. Več kot očitno je družina Obama ob ogledu grških znamenitosti uživala, poleg tega so si ogledali tudi akropolski muzej, ki je v bližini.

S svojim telefonom je Barack naredil tudi nekaj fotografij. Foto: Profimedia

Med drugim je Barack med ogledovanjem grške znamenitosti za svoj osebni arhiv s telefonom naredil nekaj fotografij, ženi pa pomagal, da se je lažje povzpela po stopnicah.

Barack je pomagal ženi Michelle. Foto: Profimedia

Okušali lokalne dobrote

Pred dnevi so družino opazili tudi na otoku Sifnos, kamor so prišli z zasebnim plovilom, v tamkajšnji priznani restavraciji v družbi igralca Toma Hanksa in njegove žene Rite Wilson pa so si privoščili tudi lokalne kulinarične dobrote, med drugim kruh, pečen v krušni peči, fižolovo palačinko, temen karpačo, mariniranega morskega cipala, rdečega okuna na žaru in lokalnega jastoga.

Da se družina Obama v Grčiji počuti varno, jo povsod varuje okoli 30 varnostnikov. V Grčijo so prispeli pretekli petek, ko so pristali na letališču Paros na istoimenskem otoku, ki leži v Egejskem morju, obiskali pa so tudi sosednji otok Antiparos. To je Barackov drugi obisk Grčije po letu 2016.

V Atenah je Barack v okviru dogodka svoje fundacije

Barack je v Atenah sicer v okviru dogodka, ki ga je organizirala njegova fundacija. Srečal se je s 105 člani iz programa Obamovih voditeljev, dogodek je potekal stran od oči javnosti, z njim pa so udeleženci zaznamovali konec šestmesečnega programa za leto 2023.

Obama se je z udeleženci programa pogovarjal o njihovem delovanju v smeri razvoja in pospeševanja pozitivnih in trajnih sprememb v skupnostih, poroča greekcitytimes. Obamov šestmesečni program (Obama Foundation Leaders) nagrajuje posameznike, ki delajo v javnem in zasebnem sektorju ter civilni družbi in so dokazali napredek pri delu za skupno dobro s poudarjanjem skupnih vrednot in etičnega vodenja, ki jih zagovarjata tudi zakonca Obama.

Michelle and I started the @ObamaFoundation to support the next generation of leaders creating sustainable change in their communities.



This week, I'll be joining our Obama Leaders in Greece where we’ll share ideas and dive deeper into the work they’re doing. pic.twitter.com/RYhmkUO2QR — Barack Obama (@BarackObama) June 20, 2023

V četrtek se bo Obama udeležil tudi konference o duševnem zdravju Fundacije Stavrosa Niarchosa, na kateri bo sodeloval tudi v pogovoru s predsednikom fundacije Andreasom Drakopoulosom.

