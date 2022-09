Michelle in Barack Obama se ločujeta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zakonca Obama naj bi se razšla, saj si Michelle s svojo produkcijsko hišo Higher Ground prizadeva osvojiti Hollywood in vplivne zvezdniške prijatelje.

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama in žena Michelle naj bi se po 30 letih zakona ločevala. Po mesecih prepirov, predvsem glede razkošnega življenjskega sloga njunih hčerk, trenutno poteka sodni postopek glede ločitve, poroča revija Globe Magazine. Par novice o ločitvi še ni komentiral.

"Kadarkoli sta skupaj, se zdi, da drug drugemu le nagajata. Čeprav sta v igranju pred kamerami kar dobra, pa so se začele kazati razpoke," je za revijo povedal anonimni vir blizu družine Obama. Vir trdi še, da se je par želel izogniti neprijetni ločitvi, zato sta se odločila za sojenje.

Razlog za ločitev je tudi Michellino oblačenje

Zakonca Obama naj bi se razšla, saj si Michelle s svojo produkcijsko hišo Higher Ground prizadeva osvojiti Hollywood in vplivne zvezdniške prijatelje. Vir pravi, da je razlog za ločitev tudi njeno oblačenje, s katerim želi zapeljati mlajše moške. "Michelle je tako navdušena nad tem, da je v Hollywoodu močna igralka, da nima časa poslušati Baracka," je dodal.

Ugiba se, da naj bi bila ločitev pričakovana, saj po tem, ko sta se hčerki Malia in Sasha izselili iz hiše, nista imela nič več skupnega. "Ugotovila sta, da bo bolje, da ona nadaljuje delo v Hollywoodu, on pa ostane na vzhodni obali. Barack naj bi želel biti tudi bližje dekletoma v Los Angelesu in na ta način paziti nanju," je povedal vir.

Poročila sta se leta 1992

Drugi razlog, zakaj njuna zveza ne deluje, pa je razkošno življenje njunih hčerk, ki za restavracije in oblačila zapravita ogromno denarja.

Michelle in Barack Obama sta se sicer poročila leta 1992, skupaj pa imata dve hčerki, Malio in Sasho. Michelle je bila nekaj časa celo njegova mentorica, vendar pa, kot je povedala sama, o njem nikoli ni razmišljala kot o nekom, s katerim bi želela hoditi. Na koncu sta vseeno šla na zmenek. "Takoj sva se ujela. Po koncu zmenka sem vedela, da sem prodana," je pojasnila.