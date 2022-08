Po 25 letih zakona se ločuje Sylvester Stallone

Igralec Sylvester Stallone in nekdanja manekenka Jennifer Flavin se ločujeta po 25 letih zakona, v katerem so se jima rodile tri hčerke. Zahtevo za ločitev je vložila ona, ob tem pa Stallona obtožila, da pred njo skriva skupno premoženje, poroča Daily Mail. Igralec je medtem sporočil le: "Rad imam svojo družino, te osebne težave rešujemo prijateljsko in zasebno."

Sylvester Stallone in Jennifer Flavin leta 1990. Videvati sta se začela leta 1988, poročila pa sta se šele leta 1997. Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

Da med 76-letnim Stallonom in njegovo 54-letno ženo škriplje, se je šušljalo že nekaj časa, govorice pa so postale glasnejše pred nekaj dnevi, ko si je Stallone dal prekriti ogromno tetovažo svoje žene na desnem bicepsu s podobo bulmastifa Butkusa iz filmov o Rockyju.

Jennifer Flavin pa je pozornost pred kratkim vzbudila z objavo na Instagramu, ko se je fotografirala s tremi hčerkami in ob tem zapisala: "Ta dekleta so moja prioriteta, nič drugega ni pomembno. Me štiri za vedno."

To je bil sicer Stallonov tretji in daleč najdaljši zakon. Od leta 1974 do leta 1985 je bil poročen s Sasho Szack, s katero je dobil dva otroka, konec leta 1985 pa se je poročil z dansko manekenko in igralko Brigitte Nielsen, od katere se je ločil dve leti pozneje.

