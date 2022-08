Razkrili zvezdnike, ki se požvižgajo na obvezno varčevanje z vodo

Kim Kardashian, Kevin Hart in Sylvester Stallone so le nekateri med slavnimi prebivalci južne Kalifornije, ki niso upoštevali zapovedi oblasti, da je treba zaradi suše varčevati z vodo. Nekateri so porabo presegli za več kot 500 odstotkov.

Jug Kalifornije se že tretje leto zapored sooča s hudo sušo, zaradi česar so lokalne oblasti na več območjih uvedle obvezno varčevanje z vodo. Med temi območji sta tudi naselji Calabasas in Hidden Hills v dolini San Fernando zahodno od Los Angelesa, kjer živi vrsta slavnih in bogatih osebnosti. Zdaj Los Angeles Times razkriva, da je vrsta zvezdnikov, ki živijo v teh krajih, kršila zapovedano varčevanje z vodo in še naprej obilno zalivala svoje vrtove ter polnila svoje bazene.

Zmanjšali jim bodo pretok vode v ceveh

Kot poroča Los Angeles Times, so mnogi porabo vode v zadnjih dveh mesecih močno presegli, nekateri celo za več kot 500 odstotkov. Zaradi tega jim grozijo sankcije v obliki zadrževalnikov toka vode, zaradi katerih bo vodni pritisk v njihovih ceveh, posledično pa tudi pipah in prhah, občutno šibkejši.

Eden od pretiranih porabnikov vode je bil igralec Sylvester Stallone, ki je dovoljeno porabo na svojem posestvu presegel za 533 odstotkov oziroma 10.500 hektolitrov.

Posestvo Sylvestra Stallona, ki so ga kljub hudem pomanjkanju vode še naprej obilno zalivali Foto: Profimedia

Njegov odvetnik je za Los Angeles Times sporočil, da "številke morda ne prikazujejo prave slike" in da ima Stallone na posestvu "več kot 500 odraslih dreves, med njimi veliko sadnih, ki bi brez primernega namakanja najverjetneje odmrla."

"V tem primeru bi se poškodovana ali posušena drevesa lahko zrušila na posestvo mojega klienta ali na posestva sosedov," je Stallona opravičeval odvetnik, ob tem pa zagotovil, da bodo "situacijo skušali primerno rešiti" in da so se "zelenice že posušile".

Preveč sta zalivali tudi Kim in Kourtney Kardashian

Med tistimi, ki so močno presegli porabo vode, so tudi resničnostni zvezdnici Kim in Kourtney Kardashian ter Kevin Hart. Vsi so junija porabili od pet tisoč do deset tisoč hektolitrov nad omejitvijo, prekrška pa za medije niso želeli komentirati.

