Zalog vode le še za deset dni: "Prosim, ne hodite gor" #video

Suša in pomanjkanje vode sta hudo prizadela tudi planinske koče, predvsem visokogorske postojanke v okolici Triglava. Čeprav so v Triglavskem domu na Kredarici pred časom uvedli varčevalne ukrepe pri porabi vode, imajo zalog le še za deset dni. Večina visokogorskih koč je namreč odvisnih od dežja, ki ga zbirajo v posebnih zbiralnikih, in ti so povsem presušeni. Ljudje to pretežno razumejo, je povedal dolgoletni oskrbnik koče na Kredarici Herman Uranič in hkrati pozval vse, ki pri njih nimajo rezervacije, naj ne hodijo gor.

Vrhunec planinske sezone je letos minil v znamenju izjemne suše in pomanjkanja vode. Pomanjkanje vode je tudi v visokogorju, pove Dušan Prašnikar s Planinske zveze Slovenije. "Letošnje leto je zelo sušno, visokogorske koče se ukvarjajo s pomanjkanjem vode. Dejstvo je, da ima v visokogorju precej koč kapnico, deževnico, in ne izvirov. Ker zalogovniki niso tako veliki, ne more toliko nateči od zime ali od neviht."

Najbolj so na udaru koče v okolici Triglava. Oskrbniki so bili tako primorani prilagoditi delovanje koč in uvesti varčevalne ukrepe. Že pred časom so jih sprejeli tudi v eni od najbolj obljudenih koč pri nas, v Triglavskem domu na Kredarici. "Zdaj smo na straniščih zaprli vodo za umivanje rok, dali smo tudi na internet, naj s seboj nosijo čistilne robčke, da si lahko očistijo roke. Tako pač je, ljudje so to kar dobro sprejeli, nihče se ne pritožuje. Tudi tujci, Avstrijci, Nemci, to zelo dobro razumejo, saj imajo tam zelo podobne razmere," je pojasnil Herman Uranič, oskrbnik doma na Kredarici.

Vse več je turistov, ki razmer ne razumejo

Večina planincev njihovo stisko razume, se pa seveda najdejo tudi takšni, ki se pritožujejo. "Večina razume, nekateri pa tudi ne. Soočamo se s težavo, ko je vse več turistov, ne pa dejansko planincev, gornikov, in pri teh so pričakovanja povsem drugačna. Kar nekaj težav imamo s pojasnjevanjem, zakaj ni vode, ni komforta, voda je na minimumu, in to je treba sprejeti," je dejal.

Uranič delo oskrbnika koč opravlja že 17 let. Zadnjih sedem let na Kredarici tako hudega pomanjkanja vode ne pomni in doda, da so zadnje padavine, ki so trajale le dve ali tri ure, tukaj gor videli pred kakšnim mesecem.

Povedal je, da imajo na Kredarici samo še deset kubikov vode, kar zadostuje za deset dni. "Smo že sprejeli varčevalne ukrepe, tudi kozarcev ne dajemo več, imamo samo še kartonaste."

Dovoz vode s helikopterjem je skrajni ukrep

Da bi razmere rešili, bi moralo deževati dan ali dva. Potem bi bili rešeni za deset dni, še pove. Če dežja še ne bo, bodo morali vodo dovažati s helikopterjem, to pa je, kot pove oskrbnik, precej drago. "Da pripeljejo 500 litrov vode na Kredarico, stane 500 evrov, posebej se plača tudi transport na Pokljuko," pojasni.

Prašnikar s Planinske zveze Slovenije je dejal, da je oskrba koče z vodo s helikopterjem skrajni ukrep, ki pa so se ga ponekod letos že poslužili. Gre za skrajni ukrep, ki pa ni naravnan niti okoljsko niti finančno.

Uranič je za konec dejal, da naj na Kredarico pridejo le tisti planinci, ki imajo rezervacijo, tiste, ki je nimajo, pa lepo prosi, naj ne hodijo. "Kdor ima rezervirano, naj pride, kdor pa ne, razen če se res zgodi, da so prepozni in ne morejo več dol, pa prosim, da ne hodite gor, če nimate rezervacije," je sklenil.