Barack Obama okužen s koronavirusom

"Ravnokar sem bil pozitiven na testu za koronavirus," je prek Twitterja sporočil nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. Kot je zapisal, hujših simptomov še nima, kar pripisuje dejstvu, da je cepljen, prejel je tudi že poživitveni odmerek.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.