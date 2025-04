Michelle Obama komentirala govorice o ločitvi

Mineva osem let, odkar je Michelle Obama zapustila Belo hišo in kot je povedala v podkastu "Work in Progress" (Delo v teku), ki ga vodi igralka Sophia Bush, ji ustreza, da lahko sama razpolaga s svojim časom in sprejema odločitve.

"Te odločitve bi lahko sprejemala že pred leti, a si nisem dala te svobode. Mogoče sem imela hčerki za izgovor, da česa nisem naredila," je bila iskrena 61-letnica.

Zdaj teh izgovorov ni več, hčerki sta odrasli, odselili sta se od doma in živita svoje življenje. "Zdaj lahko pogledam in se odločim, da bom naredila tisto, kar je dobro zame, in ne tisto, kar bi morala storiti oziroma kar bi drugi ljudje želeli, da počnem."

Ne udeležuje se državniških dogodkov

Nekdanja prva dama se je sicer v zadnjem času umaknila izpred oči javnosti in se ne udeležuje državniških dogodkov. Tako recimo ni bila prisotna na inavguraciji novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, prav tako se ni udeležila pogreba nekdanjega predsednika ZDA Jimmyja Carterja. Pojavila so se ugibanja o tem, kaj se dogaja v njenem zakonu in ali se morda z nekdanjim predsednikom Barackom Obamo ločujeta.

Michelle je povedala, da ima še vedno čas za vse, da nastopa kot govornica, hodi po svetu in sodeluje pri projektih. "Mislim, da ljudje niso mogli dojeti, da sem se sama odločila za vse to, in jim ni preostalo drugega kot domneva, da se z možem ločujeva," je govorice o razhodu komentirala nekdanja prva dama.

Michelle in Barack Obama sta poročena 32 let, v zakonu sta se jima rodili dve hčerki, 26-letna Malia Ann in 23-letna Sasha. Michelle je odkrito govorila o moževih političnih ambicijah in o tem, kakšen davek je terjal njun zakon na račun predsedovanja.

Govorice o ločitvi je oktobra lani utišal tudi njen mož, ko je na družbenem omrežju X ob 32. obletnici objavil njuno skupno fotografijo.