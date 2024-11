Spomini Angele Merkel so za povprečnega bralca neverjetno dolgočasni, je prepričan znan nemški novinar Michael Martens. Pri tem opozarja na zanimivo podrobnost. V svoji 720-stranski knjigi Angela Merkel nekaterih politikov, ki so bili pomembni v njenem obdobju, sploh ne omenja. Na primer nekdanjega avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza. Martens je prepričan, da je nekdanja nemška kanclerka to naredila zanalašč, ker je Kurz nasprotoval njeni migrantski politiki.