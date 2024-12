Nika Kovač Baracku Obami: Nočem, da Evropa postane kot ZDA

Na okrogli mizi na dogodku Forum demokracije fundacije Baracka Obame v Chicagu, katerega osrednja tema je bil pluralizem, sta ob Niki Kovač in nekdanjem predsedniku ZDA, ki je imel uvodni govor in kasneje tudi moderiral razpravo, sodelovala še Manu Meel, voditelj podkasta The Hopeful Majority, in Ainka Jackson, ustanovna izvršna direktorica Centra za nenasilje Selma.

Pitna voda, demokracija, socialna država, kritike in diskreditacije

Kovačeva je med svojim nastopom govorila o grajenju skupnosti in poudarila pomen dostopa do pitne vode, konkretno prikazan na primeru Anhovega, pomembnosti demokracije, pomenu skupnosti ter tudi o razlikah med kritikami in diskreditacijami.

"Verjamem, da nas tisti, ki so na oblasti, želijo prepričati, da smo bolj razdeljeni, kot v resnici smo. Ljudje si želimo podobnih reči: varnega doma, dostojnega življenja, sveta, v katerem otroci niso umorjeni v grozljivih masakrih, miru, dovolj denarja, da plačamo račune. Za to se je treba boriti," je dejala direktorica Inštituta 8. marec.

Spregovorila je tudi o aktualni kampanji inštituta My Voice, My Choice (Moj glas, moja izbira), v okviru katere Inštitut 8. marec koordinira več tisoč prostovoljcev iz različnih delov Evrope s poslanstvom ustvarjanja bolj pravične in enakopravne družbe.

Kovač je spregovorila tudi o vrednotah socialne države in predsedniku Baracku Obami dejala: "Eden izmed mojih ciljev je poskrbeti, da Evropa ne postane ZDA."

Pogovor z Barackom Obamo je Nika sklenila z mislijo o grajenju skupnosti in vodenju ene največjih kampanj za varen in dostopen splav.

Obama ji je prepustil svoj Instagram

Nika Kovač je v okviru obiska v ZDA, ki ga je organizirala fundacija Baracka Obame, v četrtek začasno prevzela nadzor nad profilom nekdanjega predsednika na Instagramu, kjer nekdanjemu predsedniku ZDA sledi več kot 36 milijonov ljudi, in izpostavljenost na platformi izkoristila za opisovanje aktualnega stanja in promocijo kampanje My Voice, My Choice.

