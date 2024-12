Nika Kovač prevzema Instagram Baracka Obame

Niko Kovač je ekipa Baracka Omabe prosila, da za en dan prevzame njegov osebni Instagram profil, ki ima 36,3 milijonov sledilcev. Platformo bo izkoristila, da bo govorila o aktualnem stanju in kampanji My Voice, My Choice, so sporočili z Inštituta 8. marec. Kot je povedala Kovač, se "kampanja se zavzema za to, da ima vsak posameznik v Evropski Uniji dostop do varnega in dostopnega splava."

V okviru omenjene kampanje Inštitut 8. marec koordinira več tisoč prostovoljcev z različnih koncev Evrope, ki jih, kot so pojasnili, kljub različnim starostim, prepričanjem in državam združuje skupna ideja o svobodni odločitvi glede rojstva otrok – od babic v Nemčiji do srednješolcev v Sloveniji. Pravijo, da verjamejo, da lahko skupaj ustvarimo bolj pravično in enakopravno družbo.

Tri okrogle mize in številni znani govorci

Kovač pravi, da se veseli dogodka, na katerem bodo razpravljali o grajenju skupnosti. Ta bo potekal 5. decembra v Chicagu, ZDA, in bo posvečen pluralizmu. Na njem bo sodelovalo 16 govorcev, program pa bo obsegal uvodni govor, hitra predavanja, tri okrogle mize in osrednji govor.

Uvodni govor bo imela Valerie Jarrett, direktorica Obama Foundation, sledila pa bodo kratka predavanja strokovnjakov o pomembnosti pluralizma. Na drugi okrogli mizi bodo o vplivu kulture spregovorili kanadski filmski in televizijski igralec Ryan Reynolds, ameriška country pevka Reyna Roberts in ameriški dramatik, romanopisec in scenarist Ayad Akhtar. Sledil bo govor nekdanjega predsednika Baracka Obame, ki bo predstavil, kako pluralistična družba krepi demokracijo.

Kovač o miru in iskanju skupnih točk v težkih časih

Zaključna okrogla miza bo posvečena temam upanja in pluralizma. Na njej bodo sodelovali bivši predsednik ZDA Barack Obama, direktorica in ustanoviteljica Inštituta 8. marec Nika Kovač, voditelj The Hopeful Majority Podcasta Manu Meel ter ustanovna izvršna direktorica Centra za nenasilje Selma Ainka Jackson. Sodelujoči bodo razpravljali o tem, kako lahko izkoristimo pluralizem za gradnjo vključujoče skupnosti. Kovač bo spregovorila o vrednotah socialne države, miru in iskanju skupnih točk v težkih časih.

“Pomembno je, da se držimo svoje skupnosti, saj sami ne moremo spremeniti sveta. Včasih je dovolj skupina prijateljev, ki nas motivira in navdihuje, da vztrajamo in se borimo naprej. Le skupaj lahko zgradimo boljši svet in prijaznejšo družbo,” je ob tej posebni priložnosti sklenila Nika Kovač.