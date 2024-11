Potem ko so z Inštituta 8. marec sporočili, da bo civilnodružbena aktivistka Nika Kovač kot osrednja govornica danes predavala na letnem posvetu Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije na Ptuju, se je nanjo zlil val gneva, žalitev in celo groženj. Na družbenih omrežjih in prek nekaterih manjših lokalnih medijev so se usuli komentarji, kot so "prasica", "samo porabljate davkoplačevalski denar" in "s kolom bi te".

Kot so na Inštitutu zapisali v izjavi za javnost, so že pred začetkom dogodka dobili neuradne informacije o tem, da nameravajo nekateri udeleženci posveta pred začetkom predavanja Nike Kovač protestno zapustiti dvorano. "Nika je pred začetkom predavanja naslovila potencialne protestnike in jih povabila, da dvorano, če se ne strinjajo z njenim sodelovanjem na posvetu, zapustijo, preden začne strokovni del predavanja. V dvorani ni nihče vstal in nihče ni zapustil dvorane," so poudarili.

Posnetek s predavanja si lahko ogledate TUKAJ.

Kot so dodali, jih je presenetilo, ko so po končanem predavanju na družbenih omrežjih, še posebej na omrežju X, zasledili številne objave in čestitke pogumnim zdravnikom in udeležencem posveta, ki so protestno zapustili dvorano.

"Gre za manipulacije in laži, ki kot običajno prihajajo s strani lažnih profilov in so bili v tem primeru očitno organizirani vnaprej. Odzvali so se na dogodek, ki se ni zgodil," so sporočili z Inštituta 8. marec.

Tudi zdravniki zlivajo besedno gnojnico

Prvi obraz inštituta Nika Kovač je nenehna tarča diskreditacij, ki spremljajo njene aktivnosti. Na to se je težko navaditi, in kot je zapisala v pismu svojim sledilcem, se je v zadnjih tednih počutila zelo sama. "Občutek sem imela, da sem lahko vse, samo človek ne. Občutek sem imela, da so me nekateri 'mediji', anonimni komentatorji in nekateri zdravniki popolnoma razčlovečili. O meni je dovoljeno reči vse: prasica, s kolom bi te, komentirati, kako sem videti in kako govorim. Dovoljeno se je norčevati iz moje hude kronične bolezni," je zapisala.

Pri tem v oči zbode dejstvo, da so med njimi predstavniki ene od najvišjih družbenih kast, zdravniki, je razvidno iz prispevka na strani In media res filozofa Borisa Vezjaka, enega redkih, ki je Kovač javno stopil v bran.

"Naj izpostavim, da se dogodek njenega nastopa do tega trenutka še sploh ni zgodil in niti ni bil formalno najavljen, ampak so povabilo prejeli le udeleženci, pretežno direktorji in vodstveni delavci v zdravstvu. Ravno ti, torej zdravstveni delavci in predvsem zdravniki, so nato na družbenih omrežjih začeli organizirati kampanjo proti njenemu nastopu. Pozvali so celo k bojkotu dogodka, predvsem z izgovorom, da Kovač nima pojma o zdravstvu."

Pri tem so zavestno zamolčali, da so doslej organizatorji povabili eminentne goste, kot so Rudi Rizman, Janez Markeš, Marcel Štefančič in Vesna Vuk Godina. "Noben med njimi ni specialist za javno zdravstvo, ker je namen evidentno v odpiranju širše razprave in analize družbenega stanja, predvsem pa refleksije vprašanj javnega dobrega," je še zapisal Vezjak.

Objavo, negativno nastrojeno proti predavateljici Kovač, je na primer javno objavil zdravnik Federico V. Potočnik:

❌Prisotnost Nike Kovač na zdravstvenem posvetu je pljunek v obraz vsem zdravstvenim delavcem.

👉 Ona o zdravstvu ne ve ničesar. Predavala bi pa direktorjem? Žaljivo.

👉 Ostali povabljeni in predavatelji naj odpovejo prisotnost - Bojkot je edina dostojanstvena poteza! pic.twitter.com/J9ZkOjzBfz — Federico V. Potočnik (@FVPotocnik) October 30, 2024

Podobno je k bojkotu pozval kardiolog Samo Vesel: "Direktorji in zdravstveni delavci v zdravstvu! A je to sick joke? Niko Kovač ste si izbrali, da vam predava o odpornosti zdravstva? Niko Kovač? A Jenull in Keber bosta imela pa vaje po skupinah? Kar vas je pokončnih in poštenih, kar nekaj vas poznam, upam, da posvet bojkotirate."

In še zapis srčnega kirurga Roberta Lipovca: "Pravijo pri Marcelu, da je Nika Kovač močna in pametna ženska … Da je močna, to vsi vidimo. Če bi bila pa pametna, bi se vsaj prometne znake lahko naučila, pa ji nekako ne gre. Bo predavala direktorjem o javnem zdravstvu …"