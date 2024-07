Kandidaturo Kamale Harris podprl tudi Barack Obama

Bivši predsednik ZDA Barack Obama in nekdanja prva dama Michelle Obama sta danes podprla podpredsednico Kamalo Harris za demokratsko predsedniško kandidatko. Kot sta zapisala v skupni izjavi, ima Harrisova vizijo, karakter in moč, ki jih zahteva ta kritični trenutek. Zavezala sta se, da bosta storila vse, kar je v njihovi moči, da bo Harrisova izvoljena.

"Strinjamo se s predsednikom Bidnom, da je bila izbira Kamale ena najboljših odločitev, kar jih je sprejel. To dokazuje tudi njen življenjepis. Toda Kamala ima več kot le življenjepis. Ima vizijo, karakter in moč, ki jih zahteva ta kritični trenutek," sta zapisala zakonca Obama.

"Harrisova ima vse, kar je potrebno za zmago"

"Ne dvomimo, da ima Kamala Harris točno to, kar je potrebno, da zmaga na volitvah in zagotovi uspeh ameriškemu ljudstvu," sta nadaljevala in obljubila, da bosta storila vse, kar je v njihovi moči, da bo Harrisova izvoljena, poroča britanski BBC.

Ameriški mediji so medtem objavili tudi videoposnetek telefonskega klica med zakoncema Obama in Harrisovo, v katerem se jima je podpredsednica zahvalila za podporo. "Michelle, Barack, to mi veliko pomeni," je dodala.