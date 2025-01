Ameriški kongres bo danes formalno potrdil zmago novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa. Postopek v kongresu bo v skladu z zakonodajo vodila njegova tekmica, demokratska podpredsednica Kamala Harris, kot novega predsednika pa ga bodo potrdili natanko štiri leta po tem, ko so njegovi podporniki vdrli v kongres po porazu na volitvah leta 2020.

Trump bo po končanju formalnih postopkov 20. januarja prisegel kot novi predsednik in se tako po štirih letih vrnil v Belo hišo.

Današnji postopek poteka na četrto obletnico nasilnega napada njegovih podpornikov na kongres, potem ko je Trump brez dokazov trdil, da so bile volitve leta 2020, na katerih je slavil njegov takratni demokratski tekmec Joe Biden, ukradene.

Trump je bil zaradi poskusa sprevračanja izida volitev tudi obtožen, vendar mu je nato vrhovno sodišče ZDA priznalo delno imuniteto, zaradi česar verjetno ne bo odgovarjal za nasilne izgrede in izsiljevanje podpredsednika Mika Pencea, naj izide zavrne in mu tako omogoči zmago.

Trump se je nato vnovič podal v predsedniško tekmo ter 5. novembra lani zmagal. Osvojil je 312 elektorskih glasov, demokratska kandidatka Harris pa 226. Rezultat so 17. decembra potrdili tudi elektorji.

Ameriška ustava sicer ne določa, da morajo elektorji glasovati za tistega, ki je dobil največ glasov volivcev v posamezni državi, a so za to poskrbeli zakonodajalci v večini zveznih držav. Elektorski sistem so ustanovitelji ZDA pred več kot 200 leti vzpostavili kot varovalni sistem pred nezaželenimi prevzemi oblasti.