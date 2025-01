Musk se ne more več brzdati. Zdaj je storil to.

Reformna stranka potrebuje novega šefa, je najbogatejši Zemljan in tesni svetovalec novoizvoljenega predsednika ZDA Donalda Trumpa Elon Musk zapisal na svojem družbenem omrežju X, na katerem se že mesece ukvarja z britansko politiko. "Farage nima tega, kar je potrebno," trdi.

Musk je v volilni kampanji v ZDA močno zagovarjal Trumpa in se je pred kratkim večkrat glasno zavzel za AfD. Poleg tega že dolgo graja britansko politiko in predvsem laburistično vlado premierja Keira Starmerja. Pred kratkim jo je obtožil, da ni storila dovolj, da bi razjasnila prejšnje škandale spolnih zlorab mladoletnic, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Sredi lanskega decembra se je Musk srečal z zagovornikom brexita Nigelom Farageom na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago v ameriški zvezni državi Florida. Nato je Farage med vrsticami prvič potrdil govorice o morebitni veliki Muskovi donaciji Reformni stranki.

V britanskih medijih se že nekaj časa špekulira, da bi lahko lastnik omrežja X stranko podprl z do 100 milijoni ameriških dolarjev (slabih 97 milijonov evrov). S še večjo vsoto je multimilijarder financiral Trumpovo volilno kampanjo.

Muskov tvit in odgovor Faragea:

Well, this is a surprise! Elon is a remarkable individual but on this I am afraid I disagree.



My view remains that Tommy Robinson is not right for Reform and I never sell out my principles. https://t.co/V7iccN6usS