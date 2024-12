Je Elon Musk tokrat šel čez rob?

Tesni sodelavec novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in najbogatejši človek na svetu Elon Musk je na svojem družbenem omrežju X (nekdaj Twitter) pred nemškimi predčasnimi volitvami javno podprl stranko AfD. Njegova podpora je seveda razveselila AfD, druge nemške parlamentarne stranke pa so kritične do Muska. Očitajo mu tudi vmešavanje v nemške volitve.

"Samo AfD lahko reši Nemčijo," je v petek na omrežju X zapisal Elon Musk. Ta je znan po tem, da podpira desne stranke v Evropi. Dobre odnose ima z italijansko premierko Giorgio Meloni, pred dnevi pa je napovedal veliko denarno podporo britanski Reformni stranki, ki jo vodi Nigel Farage. S svojo podporo Reformni stranki je spravil v slabo voljo konservativce.

"Musk napoveduje vojno demokraciji"

Na Muskovo izjavo se je že odzval nemški kancler Olaf Scholz (SPD). "Imamo svobodo govora, kar velja tudi za multimilijarderje. Toda svoboda govora pomeni tudi, da lahko rečete stvari, ki niso prave in ne vsebujejo dobrih političnih nasvetov," kanclerjeve izjave povzema ameriški medij Politico.

Graje na račun Muska letijo tudi iz vrst CDU, ki bo glede na trenutne javnomnenjske ankete zmagala na nemških predčasnih volitvah. Evropski poslanec iz CDU Dennis Radtke je tako na omrežju X objavil: "Musk, ki ga nekateri tukaj močno slavijo, napoveduje vojno demokraciji. Ta človek je grožnja. Trump, Farage in zdaj AfD."

Očitki o vmešavanju v nemške volitve

Poslanec SPD v nemškem zveznem parlamentu Axel Schäfer pa je za nemški medij Tagesspiegel povedal: "Zelo blizu smo Američanom, zdaj pa je potreben pogum pred našim prijateljem. Prosimo za nevmešavanje v našo volilno kampanjo. Nemčija se zavzema za liberalno demokracijo, ki temelji na pravilih, vendar Musk želi nasprotno. Želi si avtoritarno, neliberalno državo, ki bi jo vodili milijarderji," je nadaljeval Schäfer.

Jasno kritiko Muska je izrazil tudi vodja kampanje v stranki Zelenih Andreas Audretsch. Muska je obtožil, da svoje bogastvo in digitalno moč uporablja za aktivne posege proti evropski demokraciji.

Vodja FDP bi rad navezal stik z Muskom

Odzval se je tudi vodja FDP Christian Lindner. Ta je Nemčijo nedavno pozval, naj se zgleduje po Musku, danes pa je na omrežju X zapisal: "Medtem ko je nadzor nad migracijami ključen za Nemčijo, je AfD proti svobodi in gospodarstvu – in je desničarska ekstremistična stranka." Muska je še pozval, naj ne sklepa o nemških strankah na hitro in od daleč. Musku je še predlagal srečanje, na katerem bi mu pojasnil, kakšna so stališča FDP.