Elon Musk napoveduje: To je vojna

"Z mirom smo poskušali dve leti, zdaj pa je to vojna," je oznanilo podjetja X, ki upravlja istoimensko družbeno omrežje, da toži združenje oglaševalcev, ker naj bi se ti dogovarjali o skupnem bojkotu oglaševanja na nekdanjem Twitterju, pospremil lastnik platforme in najbogatejši človek na svetu Elon Musk.

Družbenemu omrežju X, nekdanjemu Twitterju, katerega lastnik je od leta 2022 milijarder Elon Musk, se je ob koncu lanskega leta začel dogajati množični eksodus oglaševalcev, ki je bil po pojasnilih večine predvsem posledica dejstva, da je platforma vse bolj prepletena s sovražnim govorom in antisemitizmom ter da vsebine po Muskovem prevzemu tako rekoč niso več moderirane.

Novembra 2023 so oglaševanje na družbenem omrežju X prekinile nekatere svetovno znane korporacije, med drugim tehnološka velikana Apple in IBM, veletrgovec Walmart ter ob Disneyju še več orjakov multimedijske industrije, kot so Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures in Comcast/NBCUniversal.

Odkar je Elon Musk leta 2022 prevzel Twitter, zdaj X, in odpustil večino zaposlenih, med drugim mnogo tistih, ki so bdeli nad lažnimi informacijami in neprimernimi vsebinami, je oglaševanje na Twitterju prekinilo ali pa ga vsaj začasno zaustavilo mnogo svetovno znanih podjetij, ki za oglaševanje sicer zapravijo ogromno denarja. Podjetje Twitter oziroma X, ki ga je Musk kupil za 44 milijard dolarjev oziroma nekaj več kot 40 milijard evrov, je po lanski oceni Muska zdaj vredno več kot pol manj, nekateri finančni analitiki pa so vrednost podjetja postavili celo v bližino zgolj tretjine kupnine. Foto: Reuters

Družba X zdaj na zveznem sodišču v Teksasu toži Svetovno zvezo oglaševalcev in nekatere njene najprepoznavnejše člane, kot so družbe Unilever, Mars in CVS Health, je danes oznanila izvršilna direktorica podjetja X Linda Yaccarino.

Podjetje, ki ga je Elon Musk leta 2022 kupil za okrog 40 milijard evrov, Svetovni zvezi oglaševalcev očita, da je prek leta 2019 ustanovljene iniciative Globalno zavezništvo za odgovorne medije velika podjetja nagovarjala k bojkotu oglaševanja na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju.

Elon Musk se je na oznanilo Yaccarinove na platformi odzval s poobjavo novice o vloženi tožbi in pripisal, da so "z mirom poskušali dve leti, zdaj pa je to vojna".

Musk je s tem sicer nekoliko obrnil ploščo, saj je konec novembra lani oglaševalcem, natančneje družbi Disney, sporočil, da ne želi, da ga kdorkoli izsiljuje tako, da bi oglaševanje pogojeval z moderiranjem vsebin na družbenem omrežju X, in dejal, da jim ni treba oglaševati.

Takšno je bilo sporočilo Muska izvršilnemu direktorju Disneyja Bobu Igerju: "Nočem, da oglašujejo. Če me ima namen kdorkoli izsiljevati z oglaševanjem ali denarjem, se lahko jeb... Jeb... se. Je to dovolj jasno? Hej, Bob, če si v občinstvu, zdaj veš, kako razmišljam. Ni treba oglaševati."

Disney je bilo takrat sicer eno zadnjih podjetij, ki so oglaševanje na nekdanjem Twitterju začasno postavila na stranski tir.

Ob tem, ko je oglaševalcem z nič kaj spoštljivim tonom sporočil, kaj lahko storijo, je Musk med pogovorom sicer priznal, da bi distanciranje oglaševalcev od platforme X lahko pomenilo njen konec. "Ves svet bo vedel, da so ti oglaševalci ubili podjetje," je dejal Musk. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Oglas računalniškega velikana se je pojavil ob objavi, ki je poveličevala Hitlerja

Razlogov za to, da so se podjetja, ki so spadala med največje oglaševalce na X, odločila za premor, je več, so bili pa tako rekoč vsi povezani z naraščajočo pogostostjo sovražnega govora na družbenem omrežju, ki v veliki večini primerov ni več nadzorovan ali moderiran.

IBM je na primer oglaševanje prekinil po tem, ko se je eden od njihovih oglasov pojavil pod objavo podpornika nacizma, kar je razkrila neprofitna organizacija Media Matters. Kritiki in Musk, ki je napovedal tudi tožbo, so organizacijo sicer obtožili manipulacije z algoritmom družbenega omrežja in klikanja gumba Osveži stran, dokler niso dosegli želenega rezultata, toda tega, da se je oglas družbe IBM (in še nekaterih drugih, na primer Appla in Oracla) zares pojavil pod objavami profilov, ki poveličujejo Adolfa Hitlerja, ni zanikal nihče.

