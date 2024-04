Medij z milijonskim občinstvom, katerega prepoznavnost pospešuje tudi eden najbogatejših Zemljanov, svoje bralce z modrima kljukicama poskuša prepričati, da objavlja preverjene in zaupanja vredne novice. Gre za medij, ki je v preteklosti zaradi omejevanja poslovne škode že dvakrat zamenjal ime, saj so ga prevečkrat ujeli na laži. To njegovih ustvarjalcev ni odvrnilo od nadaljevanja svojega poslanstva – širjenja dezinformacij.

Kje se je začela bizarna igra telefona na nekdanjem Twitterju, ki se je prebila celo do Slovenije?

Nesojeni kandidat za mandatarja nekdanje koalicije KUL Jože P. Damijan je na družbenem omrežju X pred kratkim delil objavo Elona Muska o upadu grškega prebivalstva zaradi nizke rodnosti in ob tem pripisal nekaj svojih (kritičnih) misli o Evropski komisiji in Mednarodnem denarnem skladu.

Naslednjič, ko bo Evropska komisija ali IMF dala glede zniževanja dolga kot zgled Grčijo, ju spomnite na te posledice: ekstremno ostri fiskalni varčevalni ukrepi izpred enega desetletja so pripeljali do kolapsa demografijo Grčije.

Ostre fiskalne konsolidacije v času krize… https://t.co/gd0Iepmz0o — Joze P. Damijan (@jdamijan) April 15, 2024

"Izvirna" objava Elona Muska je bila sicer prav tako delitev, in sicer druge objave na profilu uporabnika Luther ‘Ćyrus’, ki pa je upad grškega prebivalstva pripisal povsem drugemu razlogu ter priložil vir za svoje ugotovitve - posnetek zaslona novice o tako imenovanemu kolapsu populacije, ki grozi Grčiji.

Novica, ki je bila najverjetneje tudi zaradi posredovanja Elona Muska na omrežju X prikazana skoraj 40 milijonom uporabnikov, je imela oznako Fact Checked ("Preverjeno" oziroma "Dejstva preverjena" v slovenskem prevodu).

Greece is one of dozens of countries experiencing population collapse due to low birth rates — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024

Domnevni medij, ki je objavil ta zapis, ugotavlja, da glavni razlogi za upad grškega prebivalstva niso nizka rodnost ali strogi fiskalni ukrepi, temveč cepljenje proti bolezni covid-19.

Kdo oziroma kaj je v ozadju in kakšno igro igrajo?

Zgornjo "novico" je objavila spletna stran The People's Voice (Glas ljudstva v slovenskem prevodu). Gre za samooklicani novičarski portal, ki obstaja od leta 2014, ustanovila pa sta ga Američan Sean Adl-Tabatabai in njegov mož Sinclair Treadway.

Spletna stran The People's Voice se je v izvirniku sicer imenovala Your News Wire, ustanovitelja pa sta jo leta 2018 najprej preimenovala v NewsPunch, zdajšnje ime pa je dobila leta 2023.

Your News Wire in njene neposredne naslednike je več organizacij, ki se ukvarjajo s preverjanjem podatkov, v zadnjih letih označilo za eno od gonilnih sil razširjanja dezinformacij po svetovnem spletu, predvsem po družbenih omrežjih. Foto: Shutterstock

Zakaj kar dve spremembi imen? Zato, ker gre za spletno stran, ki zelo pogosto objavlja lažne novice, dezinformacije, zavajajoče in manipulativne članke ter teorije zarot. Znamki Your News Wire, ki je predvsem na družbenih omrežjih razmeroma hitro pridobila zelo veliko občinstvo, je namreč zelo škodilo, da so jo samo od konca leta 2016 do poletja 2018, torej v letu in pol, na laži dobili vsaj 80-krat (vir).

NewsPunch je nato nastopil v nekoliko bolj umirjenem tonu, a imel še vedno težave z resnicoljubnostjo (vir), Your News Wire pa se je kot ločena entiteta vrnil leta 2020 in takoj objavil lažno novico, da so zaradi prirejanja izida volitev v ZDA aretirali milijarderja Georgea Sorosa, pogosto tarčo teorij zarot, na primer (vir).

Izvirna novica iz objave, ki jo je na družbenem omrežju X poobjavil njegov lastnik Elon Musk. Ali je avtor objave, ki jo je delil Musk, v posnetku zaslona namenoma zakril podatek, da gre za objavo s spletne strani The People's Voice, je lahko zgolj predmet špekulacij. Foto: posnetek zaslona

Kot razkrivajo podatki analitičnega portala Similar Web, spletna stran The People's Voice mesečno še vedno beleži skoraj milijonski obisk, čeprav njihove številke nekoliko upadajo. Najpogosteje se na njej znajdejo uporabniki iz ZDA, v Evropi pa na spletno stran največkrat zahajajo Španci in Čehi.



The People's Voice ima veliko število sledilcev tudi na platformi za nalaganje videoposnetkov Rumble, čez 65 tisoč, kar je za Rumble precej solidna številka, in pa na Facebooku, kjer profilu The People's Voice sledi več kot 700 tisoč ljudi.

Tradicijo od lani nadaljuje The People's Voice oziroma Glas ljudstva, ki je v resnici glas zgolj približno štirih posameznikov, ob ustanoviteljih vsebine namreč povečini prispevata še slavni britanski teoretik zarot David Icke in pisec z imenom Baxter Dmitry, za katerega mnogi dvomijo, da je to njegovo pravo ime.

Eden od prepoznavnih znakov portala The People's Voice je, da imajo ob naslovu tako rekoč vsakega objavljenega članka modri kljukici s pripisom Fact Checked (Preverjeno oziroma Dejstva preverjena), pa čeprav vsebina ne izkazuje nobenega preverjanja dejstev. Najverjetneje gre predvsem za ustvarjanje vtisa legitimnosti, kar spletni strani sicer uspeva, saj njihova besedila oziroma posnetke zaslona besedil kot zaupanja vreden vir uporabniki družbenih omrežij delijo precej pogosto.

Eno najodmevnejših "alternativnih dejstev", ki so jo širili pri portalu The People's Voice, ko je bil ta še Your News Wire, je bila trditev, da je kanadski predsednik vlade Justin Trudeau v resnici sin nekdanjega kubanskega predsednika Fidela Castra. Foto: Reuters

Konkreten primer, kako pri The People's Voice poteka produkcija manipulativne novice

Portal v novici o upadanju grškega prebivalstva to pripiše domnevnemu nedavnemu valu nenadnih in nepričakovanih smrti v Grčiji, ki naj bi bile povezane z odpovedmi srca, kapmi, krvnimi strdki in rakavimi obolenji s hitrim napredovanjem bolezni ter neplodnostjo mlajše populacije.

Članku sta priložena grafa analitičnega portala Our World in Data, ki prikazuje skok smrtnosti v Grčiji in število presežnih smrti od začetka januarja 2020 do konca leta 2023. Iz grafov je razvidno, da je smrtnost v Grčiji močno poskočila z letoma 2020 in 2021, število presežnih smrti pa je plato doseglo približno jeseni 2022.

Graf števila presežnih smrti v Grčiji med januarjem 2020 in decembrom 2023, ki ga je objavil The People's Voice. Foto: Our World in Data / Posnetek zaslona

The People's Voice krivdo za skok smrtnosti in skok števila presežnih smrti v Grčiji v obdobju med letoma 2020 in 2022 nato pripiše cepljenju proti bolezni covid-19. Ni sicer skrivnost, da pri portalu močno nasprotujejo cepljenju, najsi gre za cepljenje proti koronavirusni ali kateri drugi nalezljivi bolezni.

Toda spletna stran kot dejavnik, ki bi lahko in je zelo verjetno vplival na presežne smrti v Grčiji v danem obdobju, povsem prezre ali pa morda celo namenoma zamolči dejstvo, da je bil svet več let v primežu pandemije bolezni covid-19.

Spodnji graf, ki prikazuje število ljudi, ki so v Grčiji zagotovo umrli zaradi bolezni covid-19 (črna črta), in približek vseh presežnih smrti (rdeča črta), je namreč tako rekoč enak zgornjemu grafu, ki prikazuje presežne smrti v Grčiji v enakem obdobju:

Foto: Our World in Data / Posnetek zaslona

Spletna stran v besedilu kot referenco omeni tudi resnične svarilne besede predsednika grške vlade Kiriakosa Micotakisa, ki je za daljši prispevek tiskovne agencije Reuters, ki je bil objavljen 10. aprila, dejal, da je upadanje grškega prebivalstva "tiktakajoča časovna bomba" za pokojninski sklad in posledično grožnja na državni ravni.

Reutersov prispevek sicer problematizira predvsem dejstvo, da se mladi Grki in Grkinje ne odločajo za naraščaj, ker si tega ne morejo privoščiti, niti z besedico pa ne omenja cepljenja proti bolezni covid-19 ali presežnih smrti v obdobju med letoma 2020 in 2022.

Za klike so zlorabili tudi nenadno smrt slavne pevke



Portal The People's Voice, ki se ponaša s tem, da so vse informacije v njihovih člankih preverjene, je pred dnevi objavil tudi novico o smrti priljubljene 30-letne južnokorejske pevke Park Bo Ram, ki se je v začetku meseca zgrudila med zabavo pri prijateljih in kljub hitri pomoči umrla.



Trditev, za katero pri portalu niso priložili nobenega dokaza. Foto: posnetek zaslona



Že v začetku naslova so sicer zapisali, da je "polno cepljena" zveznica umrla zaradi zastoja srca, v uvodu pa so dodali, da so jo mrtvo našli le nekaj tednov po tem, ko je prejela "poživitveni odmerek cepiva mRNA".



Ne le da v času, ko so objavili novico, še ni bil znan vzrok njene smrti, saj obdukcija še ni bila opravljena, korejski mediji so šele dan pozneje poročali, da bo z vzrokom smrti, ki ni bila posledica kaznivega dejanja ali celo samomora, seznanjena zgolj pevkina družina. Kako so lahko pri ameriškem portalu vnaprej vedeli, kaj je povzročilo smrt pevke, niso pojasnili.



Prav tako iz nobenega javno dostopnega vira ni razvidno, da je bila Park Bo Ram sploh cepljena proti bolezni covid-19 oziroma da je poživitveni odmerek cepiva prejela pred zgolj nekaj tedni. The People's Voice ni priložil nobenega vira ali dokaza za te trditve.