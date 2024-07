Oglasil se je Muskov mrtvi sin

Tehnološki milijarder Elon Musk je imel pred dnevi skoraj dve uri dolg pogovor s kanadskim psihologom Jordanom Petersonom za njegov podkast.

Viralen je postal predvsem odlomek, v katerem Musk govori o svojem sinu Xavierju, ki je pred leti spremenil spol ter ime in priimek: iz Xavierja Alexandra Muska se je leta 2020, nekaj dni po svojem 18. rojstnem dnevu, preimenoval v Vivian Jenno Wilson. Vivian je tudi pretrgala vse stike z očetom. Musk ima sicer s tremi ženskimi skupaj enajst otrok.

V pogovoru s Petersonom je Musk, ki ostro zavrača Xavierjevo spremembo spola, dejal: "Moj sin Xavier je mrtev, ubil ga je virus woke." Zdaj pa se je na družbenem omrežju Threads oglasila Vivian.

Vivian je pojasnila svoja stališča in svojim 13 tisoč sledilcem povedala, da se je odpovedala svojemu očetu Musku. Poobjavila je Muskov zapis, v katerem je ta zapisal, da se je njegov sin Xavier že rodil gej in rahlo avtističen ter da mu je že pri štirih letih svetoval, kaj naj obleče. Vivian je te trditve označila za laž.

Meet Elon Musk's transgender daughter Vivian Jenna Wilson - who he describes as a 'communist who thinks anyone rich is evil' https://t.co/K6PfKR3Gmy pic.twitter.com/U1sn6xtBC7