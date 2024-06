Skupina nekdanjih zaposlenih v vesoljskem podjetju SpaceX je zoper lastnika podjetja Elona Muska vložila tožbo zaradi domnevnih zlorab na delovnem mestu in nezakonite odpovedi pogodb o zaposlitvi. Muska med drugim obtožujejo namernega ustvarjanja sovražnega delovnega okolja in seksistične korporativne kulture. Podobne obtožbe zaposlenih so v preteklosti letele tudi na podjetje Tesla, ki je prav tako v Muskovi lasti.

V tožbi, ki jo je osem nekdanjih zaposlenih vložilo na pristojno sodišče v Los Angelesu, navajajo, da so odpovedi pogodb prejeli po objavi javnega pisma, v katerem so podrobno opisali pomisleke glede spodbujanja seksistične kulture v podjetju SpaceX, obenem pa upravni odbor podjetja pozvali, naj se distancira od Muskovih dejanj.

"Musk misli, da je nad zakonom. Veselimo se, da bo na sodišču odgovarjal za svoja dejanja," je v izjavi po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejala odvetnica tožnikov Laurie Burgess.

Nekdanja zaposlena v podjetju SpaceX Paige Holland-Thielen pa vložitev tožbe ocenjuje kot pomemben mejnik v prizadevanjih za prevzemanje odgovornosti vodstva podjetja in za izvedbo potrebnih sprememb v podjetju. "Upamo, da bo tožba spodbudila naše kolege, da se še naprej borijo za izboljšanje razmer v delovnem okolju," je dodala.

"Musk je zavestno in namenoma ustvaril sovražno delovno okolje, ki temelji na njegovem vedenju, ko je v delovno okolje prinašal spolne fotografije, meme in komentarje, ki so bili ponižujoči do žensk in skupnost LGBTQ+," so v izjavi zapisali odvetniki tožnikov.