To je prvi človek na svetu, ki ima v glavi čip Elona Muska #video

Američan Nolan Arbaugh, ki je po ponesrečenem skoku v vodo ostal paraliziran od ramen navzdol, je v prenosu v živo, ki ga je na platformi X objavilo Muskovo podjetje Neuralink, brez uporabe rok na računalniku prek spleta igral šah.

29-letnik, ki so mu Neuralinkov čip vstavili januarja letos, po njegovih besedah je bila operacija zelo preprosta, je v videoposnetku med drugim dejal, da ne igra zgolj šaha, temveč je kot pravi ljubitelj videoiger takoj po tem, ko so mu prepustili popoln nadzor nad napravo, do šestih zjutraj igral strateško igro Civilization VI.

Videoposnetek prikazuje Arbaugha le med igranjem šaha, toda sodeč po njegovih besedah v Neuralinkovem čipu vidi potencial za dolgoročno uporabo tehnologije. Kot eno največjih omejitev naprave omenja trajanje baterije, ki se iztroši po osmih urah uporabe.

Foto: Guliverimage Ustanovitelj podjetja Neuralink Elon Musk je v preteklosti napovedal, da bo Neuralinkov vsadek v prihodnosti ljudem med drugim omogočal shranjevanje in ponovno predvajanje spominov ali pa nalaganje spominov v drugo telo oziroma v robota, pa tudi izboljšanje funkcij čutil, na primer oči, ki bi jim vsadek lahko omogočil zaznavanje ultravijolične svetlobe.



Musk je že omenjal tudi telepatsko komuniciranje med ljudmi, torej pošiljanje misli neposredno v možgane druge osebe, in sobivanje z umetno superinteligenco, katere prihod je po njegovem mnenju neizogiben.

Obvladovanje vmesnika za nadzorovanje dogajanja na zaslonu je potekalo tako, da se je najprej naučil razlikovanja med namišljenim in namenskim premikom kazalca, nato je v mislih premikal svojo levo in desno roko, nazadnje pa se je osredotočil zgolj na premikanje kazalca.

Kot pravi Arbaugh, se mu zdi premikanje kazalca po zaslonu z uporabo misli zelo podobno manipulaciji Sile v filmski franšizi Vojna zvezd.

Prelomna tehnologija ali zgolj nadgradnja obstoječe?

Kot je razvidno z videoposnetka, ki ga je objavilo podjetje Neuralink, je bila glavna metoda komunikacije med Nolanom Arbaugom in računalniškim vmesnikom njegovo strmenje v točko na zaslonu, kamor je želel, da se premakne kazalec miške in tam izvede pritisk.

Elon Musk je podjetje Neuralink v tajnosti ustanovil leta 2016. Javnost je za novi Muskov projekt izvedela leto dni pozneje, šele leta 2019 pa smo po dveh letih skoraj popolnega molka izvedeli več o tem, s čim natančno se Neuralink ukvarja. Podjetje je domnevno razvilo način, kako v možgane vsaditi na tisoče zelo tankih vlaken in jih povezati z mikročipi, ki bodo lastniku možganov omogočali hitro komunikacijo z računalniki in drugimi povezanimi napravami samo z uporabo misli. Foto: Neuralink

To je zelo podobno že obstoječim načinom za nadzor premikov kazalca na računalniškem zaslonu, ki se opirajo na posebno programsko opremo, ki je povezana s kamero nad zaslonom in sledi uporabnikovim očem.

Arbaugh je nad tehnologijo kljub temu navdušen in k pridružitvi preizkusu Neuralinkovega možganskega vsadka poziva tudi druge ljudi, ki so se zaradi takšnih ali drugačnih razlogov znašli v podobni situaciji kot on po tragičnem skoku v preplitko vodo.



Elon Musk medtem še vedno zanika poročila, da so prototipi Neuralinkovih možganskih vsadkov povzročili smrt več opic, na katerih so jih preizkušali. Kot so ugotovili pri ameriškem Zdravniškem odboru za odgovorno medicino, so morali po preizkusih možganskih vsadkov evtanazirati več primatov, natančneje makakijev. Opice so namreč utrpele resne posledice, kot so otekanje možganov, krvava driska, paraliza delov telesa.