Družbeno omrežje X Elona Muska konkurira erotičnemu portalu OnlyFans, piše nemški spletni medij t-online. Prej pravilniki podjetja vsebine za odrasle niso niti prepovedovali niti dovoljevali. To se zdaj spreminja z novimi predpisi, ki jih je X objavil prejšnji konec tedna. Uporabniki lahko zdaj uradno delijo upodobitve golote odraslih ali spolnega vedenja.

Obstaja samo ena omejitev

"To velja tudi za umetno inteligenco, fotografsko ali animirano vsebino, kot so risanke, hentai ali anime," piše X na svojem spletnem mestu. To vključuje bližnje posnetke genitalij, zadnjice ali prsi in vsebino z eksplicitnim ali implicitnim spolnim vedenjem ali simuliranimi dejanji, kot so spolni odnosi ali druga spolna dejanja.

Obstaja ena omejitev: uporabniki, ki ustvarjajo pornografsko vsebino in jo želijo deliti na X, morajo te videoposnetke in slike označiti. To podjetju omogoča, da vsebini doda opozorilo, ki ga morajo pred prikazom vsebine potrditi drugi uporabniki.

Kdo ne bo mogel dostopati do pornografskih vsebin

Uporabniki, mlajši od 18 let, ali gledalci, ki v svojem profilu ne navedejo datuma rojstva, si označene vsebine ne morejo ogledati s klikom, po navedbah t-online piše v novem pravilniku.