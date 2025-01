Vsi se sprašujejo, kdo je skrivnostni Adrian Dittman

Številni uporabniki družbenih omrežij so prepričani, da se za uporabniškim računom Adrian Dittman na omrežju X (nekdaj Twitter) skriva najbogatejši človek na svetu in lastnik omenjenega družbenega omrežja Elon Musk. Dittman, ki nikoli do zdaj ni pokazal svojega obraza, tega ni nikoli jasno zanikal.