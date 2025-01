Giorgio Meloni so glede na videoposnetke, ki so jih na družbenih medijih delili novinarji in drugi, na Trumpovem posestvu sprejeli z aplavzom. "To je zelo vznemirljivo. Tukaj sem s fantastično žensko, premierko Italije," je Donald Trump dejal množici v Mar-a-Lagu. Dodal je, da je Meloni resnično prevzela Evropo in vse ostale.

Njen obisk prihaja nekaj dni pred srečanjem z aktualnim ameriškim predsednikom Joejem Bidnom v Rimu. Čeprav podrobnosti o srečanju s Trumpom niso znane, naj bi po poročanju italijanskih medijev govorila o vojni v Ukrajini, trgovinskih vprašanjih, Bližnjem vzhodu in o primeru 29-letne italijanske novinarke Cecilie Sale, ki so jo decembra aretirali v Iranu. Teheran naj bi namreč predlagal izmenjavo novinarke za v Italiji pridržanega iransko-švicarskega poslovneža Mohameda Abedinija Najafabada.

Po navedbah italijanskih vladnih virov so pogovori med Rimom in Washingtonom na več ravneh potekali že v četrtek, ko je italijanska vlada razpravljala o primeru. V zadnjih dneh naj bi namreč Teheran predlagal izmenjavo Sale za Najafabada, ki so ga italijanske oblasti na podlagi ameriškega naloga prijele decembra, tri dni pred aretacijo novinarke.

Iz kabineta italijanske premierke vsebine pogovorov s Trumpom niso komentirali.

Glede na njene konservativne poglede in stabilnost desne koalicije, ki jo vodi v Italiji, mediji Meloni vidijo kot potencialno močno partnerico za Trumpa. Spletla je tudi tesen odnos z najbogatejšim Zemljanom Elonom Muskom, ki je izdatno financiral Trumpovo predsedniško kampanjo. Trump ga je po izvolitvi imenoval za sovodjo novoustanovljenega ministrstva za učinkovitost vlade, s čimer mu je dal še večji vpliv.

Melonijeva je zadnja v vrsti tujih voditeljev, ki so od volitev 5. novembra obiskali Trumpa na Floridi. Pred tem se je Trump srečal že z argentinskim predsednikom Javierjem Mileijem, madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in kanadskim premierjem Justinom Trudeaujem.