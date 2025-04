Trump toži CBS za skoraj osemnajst milijard evrov

Donald Trump je CBS napadel v nedeljo, kmalu po tem, ko so v omenjeni oddaji objavili novice o Ukrajini in Grenlandiji.

"Mreža CBS je ušla izpod nadzora in plačati bi morala visoko ceno," se je odzval Trump in dodal, da v oddaji "skoraj vsak teden omenjajo ime Trump na ponižujoč in obrekljiv način, ta teden pa so dosegli plato," je Trump dejal na svoji platformi Truth Social.

Predsednika zvezne komisije za komunikacije Brendana Carra je pozval, naj uvede najvišje globe in kazni za "nezakonito ravnanje".

Trump ima v teku tožbo v vrednosti 20 milijard dolarjev (17,6 milijarde evrov) proti oddaji 60 minut zaradi lanskoletnega intervjuja z demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris. Trump trdi, da je bil intervju prirejen na način, da je bila Harris videti dobro. Na CBS so te očitke zavrnili in pojasnili, da intervju ni bil prirejen in noben del zamolčan.

Foto: Reuters