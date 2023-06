Na dopustu pri naših sosedih ujeli več svetovnih zvezdnikov #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodnjak Trevi je ena izmed največjih znamenitosti v Rimu. Tam sta se fotografirala tudi John Travolta in njegova hči Ella, ki sta Rim obiskala pred kratkim.

Fotografi so v teh dneh na dopustu pri naših sosedih Italijanih ujeli več svetovnih zvezdnikov, med njimi igralce Leonarda DiCapria, Tobeyja Maguira, Seana Penna, Emmo Watson in Johna Travolto ter milijarderja Jeffa Bezosa.

Italijanska mesta, kot so Rim, Milano in Benetke, dnevno pritegnejo na tisoče obiskovalcev, med katerimi so pogosto tudi igralci, glasbeniki, umetniki ali druga svetovno poznana imena. V zadnjem tednu jih je Italijo obiskalo kar nekaj.

DiCaprio in Maguire v Firencah

V nedeljo so v Firencah ujeli 48-letnega igralca Leonarda DiCapria, ki pa tokrat presenetljivo ni bil v družbi kakšnega dekleta, ampak svojega najboljšega prijatelja, prav tako igralca Tobeyja Maguira. Skupaj s prijatelji sta si ponoči ogledala glavni trg Piazza della Signoria.

DiCaprio, ki je v Italiji dopustoval že konec maja, in sicer na Sardiniji, je zaslovel v filmu Titanik, Maguire pa z vlogo Petra Parkerja v Spider Manu.

Leonardo DiCaprio in Tobey Maguire v Firencah Foto: Profimedia

Penn in Travolta v Rimu

V preteklem tednu sta dva igralca obiskala tudi italijansko prestolnico Rim. V sredo so tam opazili 62-letnega Seana Penna in njegovo novo partnerico, 43-letno Olgo Korotkovo, ki sta v središču mesta kupovala nakit. Najprej sta se ustavila v trgovini Bulgari nato pa še v Tiffany & Co, pred katero sta se strastno poljubljala. Po približno eni uri nakupovanja sta iz trgovine izstopila.

Pretekli torek pa je Rim obiskal tudi legendarni John Travolta, ki je znamenitosti glavnega mesta raziskoval s 23-letno hčerko Ello. Igralec je presenetil predvsem s svojo pričesko, saj je dan prej na svojem profilu na Instagramu objavil fotografijo s povsem pobrito glavo, kar kaže na to, da je v Rimu nosil lasuljo. Ella Bleu Travolta je sicer hči Johna Travolta in Kelly Preston, ki je leta 2020 umrla zaradi raka na prsih.

Sean Penn in Olga Korotkova v Rimu Foto: Profimedia

Ella in John Travolta v Rimu Foto: Profimedia

Bezos v Portofinu, Emma Watson pa v Benetkah

Milijarder Jeff Bezos je svojo zaročenko Lauren Sanchez v ponedeljek odpeljal na dopust v Portofino, kamor sta se pripeljala s helikopterjem, počitnikovanje pa nadaljevala na njegovi 500 milijonov evrov vredni superjahti.

Kot smo že poročali, se je eden najbogatejših Zemljanov s svojo partnerico Lauren zaročil pred kratkim po petih letih zveze. V zvezi sta (vsaj) od leta 2019, ko sta se prvič skupaj pojavila v javnosti, le nekaj dni po tem, ko se je ustanovitelj Amazona uradno ločil od žene MacKenzie Scott, s katero je bil poročen 25 let in s katero ima tudi štiri otroke.

Emmo Watson, zvezdnico Harryja Potterja, pa so v Benetkah opazili že pretekli torek, zdaj pa znova, a v družbi nekoga drugega. V torek so jo tam, le nekaj tednov po prekinitve zveze z Brandonom Greenom, opazili v družbi ameriškega podjetnika Ryana Walsha, v soboto pa se je v Benetkah družila s soustanoviteljem podjetja s prigrizki Propercorn Ryanom Kohnom.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez v Portofinu Foto: Profimedia

Emma Watson in Ryan Kohn v Benetkah Foto: Profimedia

