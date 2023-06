V središču italijanskega mesta prepovedali Airbnb

Firence so kot ena najbolj priljubljenih italijanskih turističnih destinacij zaradi kratkoročnih najemov turistov, ki v središču bivajo manj kot 30 dni, izčrpale stanovanjski sklad. Redno zaposleni prebivalci in študenti tako ne morejo dobiti cenovno dostopnega stanovanja, ki bi ga za delo in študij nujno potrebovali.

Drzna, a pravno upravičena poteza

Župan Firenc Dario Nardella je prepoved kratkoročnih najemov opisal kot "drzno, a pravno upravičeno" potezo. "Če ne bomo izvedli politično motečih dejanj, se nič ne bo premaknilo," je pojasnil, pri čemer se je skliceval na pričakovanja, da bo italijanska vlada sprejela načrt, ki bo omejil število dni, ko je neka nepremičnina lahko oddana. To za zdaj velja le v Benetkah, kjer je posamezno nepremičnino mogoče najeti za največ 120 dni na leto.

"Utrujeni smo od napovedi. Težava je postala strukturna," je še poudaril in napovedal davčno spodbudo lastnikom, ki bodo svoje nepremičnine znova oddajali le za daljši čas.

Firence so kot ena najbolj priljubljenih italijanskih turističnih destinacij zaradi kratkoročnih najemov turistov, ki v središču bivajo manj kot 30 dni, izčrpale stanovanjski sklad. Foto: Shutterstock

Študenti kampirali v šotorih

Problematika počitniških najemnin se v Firencah vleče že vrsto let. Leta 2021 so uradniki iz Firenc in Benetk italijanski vladi poslali dopis, v katerem so določili deset točk, za katere so želeli, da se po pandemiji covid-19 uresničijo. Eden izmed želenih ukrepov je bila tudi omejitev kratkoročnih najemov, ki "spodbujajo izpraznitev zgodovinskih središč zaradi skoka stroškov najema v srednje- in dolgoročnih obdobjih".

Da bi opozorili na pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj, so študenti v Firencah, Milanu in Rimu pred kratkim protestirali in kampirali v šotorih.

V Firencah je sicer za krajši čas mogoče najeti približno 11 tisoč zasebnih nepremičnin, od tega kar 8.000 v središču mesta, ki je na Unescovem seznamu svetovne dediščine in kjer so med drugim znamenitosti, kot so katedrala Santa Maria del Fiore iz 13. stoletja, galerija Uffizi in palača Pitti.

Preberite tudi: