Na tem otoku bodo prepovedali golo fotografiranje

Oblasti na indonezijskem otoku Bali so za turiste izdale seznam navodil, kaj naj in česa naj ne počnejo med počitnikovanjem na otoku. Za ukrep so se odločili, potem ko je vedenje številnih tujcev, ki niso spoštovali lokalne kulture, sprožilo ogorčenje med prebivalci otoka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Brošura, ki jo bodo oblasti turistom ob prihodu priložile k potnemu listu, vsebuje 16 pravil, katerih namen je ohraniti kulturo, okolje in varnost na Baliju. Turisti, ki kršijo pravila, lahko pričakujejo pravne posledice v skladu z indonezijsko zakonodajo, piše v brošuri.

Brošura prepoveduje fotografiranje golih teles

Indonezijske oblasti v brošuri turiste pozivajo, naj spoštujejo lokalno kulturo, se primerno oblačijo, spoštujejo templje in verske simbole, uporabljajo lokalno valuto in upoštevajo lokalne običaje. Prav tako jih pozivajo, naj varujejo okolje in se izogibajo smetenju, onesnaževanju in plastiki za enkratno uporabo.

Opozarjajo jih, naj spoštujejo prometne predpise, se izogibajo zlorabi drog in alkohola, uporabljajo licencirane vodnike in nastanitve ter ne delajo ali poslujejo nezakonito. Turiste svarijo, naj ne uporabljajo vulgarnega jezika, se ne obnašajo nesramno, ne povzročajo hrupa ali se agresivno vedejo do oblasti, domačinov ali drugih turistov.

Prepovedujejo jim tudi vstop v svete predele templjev, razen če nosijo tradicionalna balijska oblačila ali molijo, plezanje na sveta drevesa, oskrunitev templjev, verskih simbolov ali svetih predmetov, vključno s fotografiranjem golega telesa.

Indonezijske oblasti so se za ta ukrep odločile po vrsti škandalov, v katere so bili vpleteni tuji obiskovalci, na primer dva ruska blogerja, ki sta se na svetih mestih slekla do golega, in Nemka, ki je gola prekinila obred v templju. Balijci so se tudi pritoževali, da številni tujci ne upoštevajo prometnih pravil in da na otoku delajo brez ustreznih vizumov.

