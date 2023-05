Pred vstopom na letalo boste morali stopiti še na tehtnico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novozelandska letalska družba je sprejela zanimivo novost. Potniki, ki bodo s to družbo potovali z letališča v Aucklandu, bodo morali med 1. junijem in 2. julijem pred vstopom na letalo stopiti še na tehtnico. S tem bodo prispevali k raziskavi, s katero bodo povečali varnost potnikov in učinkovitost poletov.