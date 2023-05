Golob bo poleg falcona uporabljal zasebno letalo

V kabinetu predsednika vlade so pojasnili, da bo premier Robert Golob najeto letalo uporabljal, ko uporaba vladnega letala falcon zaradi rednega servisa ali okvare ne bo možna ali v primeru zasedenosti falcona s strani predsednice RS in predsednice DZ.

Foto: Bojan Puhek

Kabinet predsednika vlade je izvedel javno naročilo za najem poslovnega letala s posadko za potrebe letalskih prevozov premierja Roberta Goloba. Nanj sta prispeli dve ponudbi. Letalo naj bi najemali predvidoma dve leti oziroma do porabe 120 tisoč evrov, v primeru zasedenosti vladnega falcona in v času desettedenskega servisa.

Razpis je Golobov kabinet objavil 22. maja, rok za oddajo ponudb pa je bil en teden. Po poročanju Financ so dobili dve ponudbi, ki so ju odprli v ponedeljek. Prijavili sta se podjetji Janez let, storitve v letalstvu in varovanje iz Ljubljane, in Flycom, družba za letalske in komunikacijske storitve iz Žirovnice. Ponudbi sicer še ne vsebujeta cen, ker javno naročilo predvideva sklenitev okvirnega sporazuma z izbranimi ponudniki.

Kabinet bo letalo za Goloba najemal glede na potrebe, vsako posamezno naročilo pa bo izvedeno s ponovnim odpiranjem konkurence med vsemi podpisniki okvirnega sporazuma. Merilo za izbor bo ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi najnižje skupne ponudbene cene, je razvidno iz dokumentacije razpisa.

V Golobovem kabinetu so v razpisu zahtevali, da ima ponudnik veljavno operativno licenco ter da ima v svoji floti v lasti, upravljanju ali najemu vsaj eno poslovno letalo z veljavnim spričevalom letalskega prevoznika, ki ima med drugim naslednje značilnosti: zmogljivost potniškega prostora najmanj sedem potnikov, veččlanska posadka, dolet polno zasedenega letala najmanj 1.700 kilometrov in drugo.

Premier z najetim letalom, ko polet s falconom ne bo mogoč

V kabinetu predsednika vlade so na vprašanje omenjenega časnika, zakaj vlada potrebuje najem letala, odgovorili, da vladni predstavniki primarno uporabljajo vladno letalo falcon. "Okvirni sporazum sklepamo le za primere, ko uporaba vladnega letala falcon zaradi rednega servisa ali okvare ne bo možna ali v primeru zasedenosti falcona s strani predsednice RS in predsednice DZ, ki imata prednost pred predsednikom vlade," so pojasnili. Dodali so še, da je letos s 15. junijem predviden servis falcona, ki bo trajal okvirno deset tednov.

Glede rednih letalskih povezav pravijo, da je Golob doslej za službene poti uporabljal tako vladno letalo kot tudi redne povezave, a je "za marsikatero destinacijo potrebnih več prestopanj, pa tudi letov z ljubljanskega letališča ni veliko, zato je pogosto najbolj ustrezno vladno letalo".

Težavam ni videti konca

Z vladnim falconom je bilo sicer v zadnjem času nekaj težav, saj je bil dvakrat pokvarjen, pa tudi poškodovan. Trenutno je letalo normalno uporabno, so za STA pojasnili na ministrstvu za obrambo.