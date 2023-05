Robert Golob: Ugotovili bomo, kdo ima oderuške marže #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob prvi obletnici vlade se je začela novinarska konferenca, na kateri sodelujejo predsednik vlade Robert Golob ter podpredsednika vlade Tanja Fajon in Luka Mesec. Novinarsko konferenco na Siol.net spremljamo v živo.

Za govornico je najprej stopil Luka Mesec, ki je dejal, da ta vlada v svojem srcu uteleša svobodo in solidarnost. "Graditi skušamo družbo, v kateri bo vsak živel brez strahu, in gradimo družbo, v katerega ne bomo nikogar zapustili za seboj."

"Nemudoma smo osvobodili STA političnih pritiskov. Enako poskušamo narediti na RTV," je še povedal Mesec.

"Kaj je drugače, kot pred enim letom," se je vprašala Tanja Fajon. "Imamo normalizacijo v državi in spoštljivost. Nikogar ne puščamo zadaj."

Vojna v Ukrajini je povzročila inflacijo. "To smo po najboljših močeh poskusili blažiti," je dejala in dodala: "Lotiti se bomo morali naborov, kako blažiti visoke cene in pomagati ljudem."To bo ena od velikih pobud socialdemokratov, ki jih bodo dali na mizo, je napovedala.

Glede glasovanja o sedežu Slovenije v Varnostnem svetu je Fajonova pojasnila: "Storili smo vse, kar je bilo v naši moči. Ta projekt je v slovenskem nacionalnem interesu," je povedala in dodala, da je del opozicije skušal narediti vse, da Sloveniji ne bi uspelo pri glasovanju za sedež v Varnostnem svetu, čeprav je bil to projekt prejšnje vlade.

Slovenija je kazala pot celi Evropi pri soočanju z energetsko krizo, je povedal predsednik vlade Robert Golob. "Vplivali smo na politiko celotno Evropo s soočanju z energetsko krizo in to soočenje je bilo uspešno," je še povedal premier.

V Sloveniji ni padca cen hrane, kot je drugod v Evropi, je povedal Golob. Zato je danes minister za gospodarstvo skupaj s ministrom za kmetijstvom sprejel odredbo za spremljanje cen po vsej verigi. Na podlagi odredbe bodo ugotovili, kdo v tej verigi ima oderuške marže, je napovedal premier.

