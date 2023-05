Poziv Golobu: upokojenci za izredno uskladitev pokojnin v višini 3,5 odstotka

DZ je danes sprejel novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024, po kateri bodo pokojnine novembra in decembra predčasno usklajene za 1,8 odstotka. Vlada pa je na današnji seji odločila, da se pokojnine predčasno uskladijo za 1,8 odstotka tudi januarja.

Danes sprejeta novela zakona o izvrševanju proračunov določa tudi, da bo decembra letos izplačan zimski dodatek za upokojence v višini letnega dodatka, ki bo izplačan junija letos in bo v odvisnosti od višine pokojnine znašal od 145 do 455 evrov. Zimski dodatek pa bo predstavljal 40 odstotkov tega letnega dodatka.

Vlada je danes tako odločila, da letos ne bo izrednega dviga pokojnin za 3,5 odstotka. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je za STA povedal, da bi bila izredna uskladitev za vse precej manj pravična od sprejete rešitve. Namesto da bi vsem, tudi tistim z najvišjo pokojnino, dvignili pokojnine za 3,5 odstotka, so se namreč raje odločili, da 100 milijonov evrov, kolikor si "država za letos lahko privošči", namenijo za zimski dodatek in za ukrepe za invalide in vdovce.

Vendar pa Sindikat upokojencev Slovenije, kot je danes sporočil, želi, da bi se pokojnine uskladile v višini 3,5 odstotka. Spomnili so, da so že pred dnevi poslali premierju pismo skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije, v katerem so zaradi izredne uskladitve v višini 3,5 odstotka predlagali tudi enoodstotno uskladitev zaradi prenizke uskladitve v času prejšnje vlade.