Luka Mesec o pokojninah: Odločili smo se, da princip obrnemo

"Upokojence pesti draginja, pestijo jih naraščajoči stroški življenjskih potrebščin, zato smo se odločili, da princip obrnemo in da s targetiranimi ukrepi naslovimo tiste upokojence, ki so najbolj socialno ogroženi," je dejal Luka Mesec. Foto: Ana Kovač

Vlada je po sredini napovedi premierja Roberta Goloba o ukrepih na področju pokojnin danes obravnavala predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so potrdili. Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je ob tem poudaril, da sprejemajo ukrepe, s katerimi pomagajo najranljivejšim.

Ob skorajšnji prvi obletnici vlade je Mesec po današnji seji vlade zagotovil, da je skrb za upokojence ena od središčnih točk njihovega programa. V naslednjem letu in pol se obeta prenova pokojninskega sistema, s paketom ukrepov, vrednih 100 milijonov evrov, pa naslavljajo najbolj ogrožene skupine upokojencev.

Skozi novelo pokojninskega zakona popravljajo položaj invalidov oziroma invalidsko upokojenih, ki so po besedah Mesca "najbolj socialno ogrožena skupina pri nas, kar 37 odstotkov jih živi pod pragom tveganja revščine". Ukrep predvideva, da bodo tisti invalidi, ki so delali krajši delovni čas, po 1. januarju obravnavani, kot da so delali polni delovni čas, zato da se jim poveča osnova za odmero dohodnine in s tem njihova pokojnina.

Druga skupina, na katero se nanašajo predlagane spremembe, pa so vdove in vdovci. "Če pogledamo vdovska upokojenska gospodinjstva, bomo videli, da kar vsako četrto živi pod pragom tveganja revščine, zato vsem upokojencem, kjer sta dva prejemala pokojnino, pa je eden umrl, zagotavljamo, da bo drugi član gospodinjstva prejel vsaj minimalno zajamčeno pokojnino, ki bo po novem 700 evrov mesečno," je opisal Mesec.

Pokojnine se bodo namreč novembra dvignile za 1,8 odstotka, "kar pomeni, da bo zajamčena pokojnina znašala toliko, kot smo obljubili v koalicijski pogodbi, torej 700 evrov na mesec", je dejal Mesec. Tako dopolnilo so namreč koalicijski poslanci že vložili na spremenjeni zakon o izvrševanju proračuna proračuna za letos, o katerem bodo glasovali na današnji seji DZ. Ob tem je izpostavil, da je vlada sprejela sklep, da bo ukrep veljal tudi v januarju prihodnje leto, v februarju pa je nato tako ali tako predvidena redna uskladitev pokojnin, tako da bodo zagotovili stalnost dviga, da se ne bi zgodilo, da bi se pokojnine v januarju znižale.

Prav tako so poslanci vložili tudi dopolnilo, s katerim bodo upokojenci poleg junijskega letnega dodatka, ki znaša med 145 in 455 evrov, odvisno od višine pokojnine, letos prejeli še zimski dodatek, ki pa bo znašal 40 odstotkov omenjenega zneska.

Je pa danes vlada ob sprejemu omenjenih sklepov odločila tudi, da letos ne bo izrednega dviga pokojnin za 3,5 odstotka, ki so ga na skupščini pokojninskega zavoda zahtevali sindikati, upokojenci in del drugih predstavnikov. Po mnenju Mesca bi bila izredna uskladitev pokojnin za vse bistveno manj pravična, kot to, kar so sprejeli. Namesto, da bi vsem dvignili pokojnine za 3,5 odstotka, tudi tistim z najvišjo pokojnino, so se namreč raje odločili, da 100 milijonov evrov, kolikor si "država za letos lahko privošči", namenijo za zimski dodatek, pri katerem tisti z manjšo pokojnino dobijo več, ter za ukrepe za invalide in vdovce, ki spadajo med najranljivejše skupine.

