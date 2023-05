Ministra za delo Luko Mesca pozvali k odstopu

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mesec je po sredinem posvetu predstavil cilje pri prenovi področja in pri tem poudaril vzpostavitev boljšega nadzora. Hkrati je napovedal zaostritev meril za to, kdo je lahko izvajalec osebne asistence.

Gibanje se ne strinja, da bi dopolnilne storitve k osebni asistenci razvijali znotraj zakona o dolgotrajni oskrbi. Pač pa podpirajo idejo o enem zakonu za invalide, v katerem bi bile zajete vse pravice, ki jih invalidi lahko pridobijo.

Pozivajo ga, naj upošteva načela konvencije o pravicah invalidov

Ministra pozivajo, da pri definicijah o tem, kdo je invalid in kdo je upravičen do pravice do osebne asistence, upošteva definicije in načela konvencije o pravicah invalidov, ki jo je Slovenija podpisala leta 2008 in se tako zavezala, da bo politike s področja skrbi za invalide oblikovala v skladu s konvencijo.

Čeprav so predstavniki ministrstva za delo v sredo na posvetu zagotavljali, da nihče ne bo izgubil pridobljenih pravic, se v gibanju bojijo, da bodo na tem ministrstvu oziroma na ministrstvu za solidarno prihodnost nadaljevali "že znano prakso vnovičnega preverjanja glede ustreznosti višine ur osebne asistence in posledično jemanja teh ur, kar se v praksi že dogaja".

V povezavi s številom dodeljenih ur osebne asistence pa menijo, da bi moralo biti pogojeno z uporabnikovo potrebo po pomoči in verjetnostjo za njegovo življenjsko ogroženostjo, če ob sebi nima druge osebe.

Po mnenju gibanja invalidske organizacije in zavodi oziroma društva, ki so jih ustanovili družinski člani uporabnikov, ne bi smeli biti izvajalci osebne asistence. To namreč po njihovem prepričanju pomeni navzkrižje interesov. Poleg tega se zavzemajo za to, da bi se razvijala kakovost storitev pri izvajalcih.