700 evrov pokojnine in božičnica #video

Premier je napovedal stomilijonski sveženj za potrebe upokojencev, ki ga bodo izpeljali skozi štiri ukrepe. Predvčerajšnjim so končali medkoalicijsko usklajevanje. Kot prvi ukrep je za 1. november napovedal predčasno uskladitev pokojnin za 1,8 odstotka.

Foto: zajem zaslona V okviru drugega ukrepa se bodo vdovske pokojnine najpozneje s 1. januarjem uskladile z minimalno zajamčeno pokojnino 700 evrov. Ukrep bo po navedbah premierja zajel približno deset tisoč prejemnikov. Tretji ukrep je namenjen invalidom, pri čemer bo delo za krajši čas vrednoteno enako kot za polni delovni čas. Zadnji ukrep je božični dodatek. Zveza društev upokojencev je nad božičnico presenečena, napovedana uskladitev pokojnin pa se jim zdi prenizka.

Predsednik največje opozicijske stranke SDS Janez Janša je namere vlade kritično ocenil; opisal jih je kot "malo krepkejši blažev žegen". "Če damo skupaj vse dodatke in dvomesečno povečanje, to ne doseže tega, kar bo upokojencem vzela inflacija," je dejal Janša. S predlagano uskladitvijo pokojnin ni zadovoljen. "To je podobno kot lani, a mnogo manj," je dejal, "tisti z nizkimi pokojninami 1,8-odstotnega povišanja niti občutili ne bodo." Zimski dodatek se mu sicer zdi "zelo v redu", vendar je po njegovem predlog prenizek. Napovedal je, da bo SDS predlagala spremembo, tako da bi bili zneski zimskega dodatka enaki kot pri poletnem dodatku, ki ga upokojenci vsako leto dobijo z junijsko pokojnino.

Reforme so nekaj, v kar bo vlada res morala zagristi, čeprav so se njeni nameni o reformnem letu, to je zdaj že jasno, izjalovili. Bruselj namreč ne izbira dni in je jasen: tveganje za zamude pri izvajanju slovenskega načrta za okrevanje in odpornost je vse večje. Zato je Evropska komisija Slovenijo pozvala k okrepitvi strukture upravljanja, poleg tega morajo biti odločitve o napovedanih reformah sprejete brez odlašanja. Posebej izpostavljajo področja zdravstva, dolgotrajne oskrbe, pokojninske politike in davkov.

