Peticija proti pobijanju nutrij #video

Kako pogosto na sprehodu ob Ljubljanici srečate glodavce z oranžnimi sprednjimi zobmi, ki spominjajo na podgane? Govora je o nutrijah, ki te dni v javnosti dvigujejo precej prahu. Njihovo število je v zadnjih letih v Ljubljani močno naraslo, po nekaterih ocenah jih je celo trikrat več kot pred desetimi leti. Ljudi so se navadile, saj od njih dobivajo prigrizke in se z njimi celo crkljajo. Hkrati pa ta tujerodna vrsta povzroča malo morje težav – materialno in okoljsko škodo. Iz naravnega okolja jih nameravajo odstraniti, mnenja o tem pa so deljena.

Foto: zajem zaslona Spomladanski dan ob Ljubljanici: nekateri se nastavljajo sončnim žarkom, drugi mirno valovijo reko. In medtem ko se golob sprehoda po obrežju naveliča, v zavetju pajkove mreže veselo čofota nutrija. Še pred nekaj leti redkokomu poznani glodavci, danes pa za vse več ljudi prave domače živali – ljubkujejo jih, razvajajo in hranijo, čeprav je z zakonom to prepovedano.

Povezano s škodo, ki jo povzročajo nutrije, so pred kratkim veliko prahu dvignile uničene plavajoče hiške na Ljubljanici. Še večji negativen pečat pa nutrije za seboj puščajo le streljaj od središča Ljubljane, kjer se v spokojni zeleni oazi razprostirajo polja in njive. Kot vegetarijanke pri kmetih niso najbolj priljubljene.

S takšnimi tujerodnimi invazivnimi vrstami se ukvarja zakonodaja Evropske unije, ki med drugim določa ukrepe za omejevanje oz. iztrebitev z območja EU. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je tako že izdalo odločbo za odstranitev nutrij iz naravnega okolja.

Na spletu je nemudoma zaokrožila peticija proti pobijanju nutrij. Podpisnikov je že skoraj 16 tisoč, njihova glavna utemeljitev pa je, da obstajajo druge rešitve, recimo sterilizacija in kastracija. Složni so, da ljudje ne znamo sobivati.

Medtem v Krajinskem parku Ljubljansko barje priprave na izlov že potekajo, imajo že vsa potrebna dovoljenja. A kot poudarjajo, ta proces lahko traja več let, nutrije pa bo postopoma treba odstraniti tudi zunaj tega območja.

