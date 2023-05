Nekateri se nikoli več ne bodo mogli vrniti domov #video

Na plazovitih območjih v občini Šentilj se stanje kljub sončnemu vremenu v zadnjih dneh še ni umirilo. "Zemlja še vedno drsi, tla so razmočena in še vedno se sprožajo novi plazovi," sporoča župan. Ocenjevanje škode še poteka, za zdaj pa kaže, da se dve ali tri družine ne bodo mogle nikoli vrniti v svoj dom.

Foto: zajem zaslona



Zemlja je na območju Slovenskih goric še vedno namočena in še vedno se marsikdo boji za svoje premoženje. Ekipe prostovoljnih gasilcev in civilne zaščite pa medtem nadzirajo različne kritične točke, številni njihovi pripadniki so že zelo utrujeni. Na območju Šentilja so oskrbeli za zdaj okoli 140 plazov, še vedno je ogroženih nekaj stanovanjskih hiš. Picerija iz Zgornje Velke je na primer izgubila del parkirišča, ki ga je plaz odnesel po strmini.

Evakuiranih je šest družin, od tega se dve ne bosta več vrnili domov – njihovi hiši nista več primerni za bivanje. Samo v občini Šentilj ocenjujejo, da je škoda narasla čez 3,5 milijona – to pa še ni končni znesek. Za zdaj so popisovali le škodo na infrastrukturi in hišah, kmetijska škoda bo prišla na vrsto v prihodnjih tednih. Tudi v občini Pesnica škodo še preverjajo na terenu.

Po besedah šentiljske poveljnice civilne zaščite pa so se v teh dneh dosti naučili in bodo ob podobnem scenariju ukrepali hitreje in bolj učinkovito. Sledi torej nadaljevanje popisa škode v prihodnjih tednih, kot že rečeno, je pretekli teden premier Golob obljubil državno pomoč. Slovenska Karitas pa zbira sredstva za pomoč prizadetim sokrajanom v Šentilju, Juršincih in Cirkulanah.

