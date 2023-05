Kaj bo premier Golob danes sporočil upokojencem? #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pozdravne nagovore na dogodku bodo imeli predsednik ZDUS Janez Sušnik, minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac in predsednik Medgeneracijske koalicije Slovenije Simon Trussevich.

Med seboj želijo povezati generacije

Z dnevi medgeneracijskega sožitja želijo upokojenska društva promovirati pozitivno podobo staranja, odpravljati predsodke in stereotipe o starosti, spreminjati družbeno miselnost ter spodbujati vključenost in sožitje generacij.

Ustvarjati želijo prostor za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje, za vseživljenjsko učenje in urjenje v spretnostih ter spodbujati predajanje in izmenjavo rokodelskih znanj in veščin. Na ta način želijo okrepiti zavezništvo med generacijami.