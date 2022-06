Prvi medgeneracijski stanovanjski objekt bo svoje mesto dobil v Kranju

Oglasno sporočilo

Prvi stanovanjski objekt, ki bo namenjen medgeneracijskemu sobivanju, bo nudil 66 stanovanj, od tega 30 oskrbovanih.

Stanovanjski objekt D26 bosta sestavljala večji objekt z ločenima vhodoma A1 in A2 ter manjši objekt B. V predelu A1 bo 30 oskrbovanih stanovanj, v predelu A2 pa 21 večjih stanovanj. V ločenem, manjšem objektu B bo 15 trosobnih stanovanj. V objektu D26 bo na voljo več tipov stanovanj − od garsonjer do štirisobnih. Vsa stanovanja bodo imela odprto ložo.

Objekt bo imel pet nadzemnih etaž. V podzemni etaži bodo shrambe, kolesarnice, tehnični prostori in skupni prostor, ki bo namenjen uporabnikom oskrbovanih stanovanj. Pred in za objektom bo na voljo 97 parkirnih mest, ob objektu pa bodo tudi zelene površine in otroško igrišče.

Objekt bo energetsko varčen in dobro izoliran. Imel bo troslojna okna in talno ogrevanje. V duhu okolju prijaznega in trajnostnega bivanja bo streha pripravljena za postavitev sončne elektrarne.

Sama lokacija nudi idealen preplet mestnega in ruralnega življenja. Bližina starega mestnega jedra omogoča dostopnost do vitalne infrastrukture in vseh ustanov družbenega pomena, kot so šola, vrtec, zdravstveni dom, pošta in banke na eni strani, na drugi pa lokacija nudi veliko možnosti za uživanje v naravi in rekreaciji.

Razigrani otroški duh in seniorska modrost pod skupno streho

Čista in jasna arhitektura objekta D26 bo v sebi skrivala racionalno in funkcionalno notranjost, ki bo stremela k nudenju udobja in uporabnosti. Objekt bo prilagojen bivanju tako mladih kot tudi starejših generacij ter gibalno oviranim osebam. Namen je predvsem spodbuditi medgeneracijsko sobivanje, saj sta sožitje in solidarnost med generacijami tisti plemeniti načeli, ki ju je treba gojiti in spodbujati v širši družbi.

Oskrbovana stanovanja za starejše

Tlorisi oskrbovanih stanovanj bodo povsem prilagojeni bivanju starejšim in gibalno oviranim osebam. Zagotovljen bo tudi t. i. klic v sili.

Stanovanja bodo namenjena predvsem starejšim, ki želijo samostojno bivati v varnem okolju z možnostjo pomoči, ko jo potrebujejo. Stanovalcem bo zagotovljen t. i. klic v sili, ki nudi hitro nujno pomoč 24 ur na dan. Uporabnikom oskrbovanih stanovanj bo na voljo skupni prostor, ki bo v bližini vhoda. Imel bo dnevno svetlobo in urejen izhod na vrt oziroma teraso. Prostori oskrbovanih stanovanj bodo skrbno zasnovani − s širšimi hodniki in brez pragov. Velikost stanovanj se bo gibala med približno 30 m2 do približno 70 m2, na voljo bo več tipov stanovanj, od garsonjer do trosobnih.

Stanovanjske priložnosti tudi za mlade družine

Stanovanja, namenjena mladim družinam in posameznikom, bodo imela funkcionalne tlorise, ki sledijo modernemu načinu bivanja.

Drugi del objekta bo namenjen predvsem mladim družinam in posameznikom, ki stremijo k udobju in želijo biti v bližini centra mesta, hkrati pa tudi blizu narave. Stanovanja bodo imela funkcionalne tlorise, ki sledijo modernemu načinu bivanja. Velikost stanovanj se bo gibala med približno 45 m2 do 80 m2, na voljo bo več tipov stanovanj, od dvosobnih do štirisobnih.

Kranj bo tako kot številna slovenska mesta odlikovala močna pripadnost zgodovini in tradiciji, na svojem obrobju pa bo zdaj nudil tudi prostor, kjer si bosta mladost in modrost lahko podali roko ter v sožitju bivali pod eno streho.



Vselitev stanovalcev je predvidena prihodnje leto oz. v letu 2024.





