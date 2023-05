Težave s falconom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi poškodbe falcona je morala predsednica države Nataša Pirc Musar v soboto iz Londona domov odpotovati s slovaškim vladnim letalom. Let je bil le do Bratislave. Iz slovaškega glavnega mesta je nato Pirc Musarjeva proti Ljubljani odšla z avtomobilom.

V dogovoru s pooblaščeno vzdrževalno organizacijo so nato na ministrstvu sprejeli odločitev, da letalo preleti na servis v Švico, kjer ga pregledujejo. Dodali so, da bo letalo operativno v najkrajšem možnem času in da je sicer za tovrstne primere letalo tudi škodno zavarovano, še piše 24ur.